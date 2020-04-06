На Украине происходит развал бюджетной системы

06.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

За один месяц карантина украинская экономика теряет порядка 120 миллиардов гривен ВВП.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ, отвечая на вопрос, сколько украинская экономика продержится в условиях карантина.

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«За один месяц карантина мы теряем примерно 120 миллиардов гривен ВВП и примерно 250 миллиардов гривен в виде стоимости товаров и услуг. В среднем, теряем 30-40% месячного ВВП, а, если пересчитать в годовых темпах, то за один месяц потери составляют 2%. То есть за два месяца карантина в годовом измерении получается падание на 4%. Мы ушли в минус, и понятно, что в 2020 году ВВП у нас упадет», – сказал Кущ.

По его словам, до 40% в месяц вырастет отклонение от плановых показателей выполнения бюджета.

«Естественно, бюджет секвестируют. И, если брать тот бюджет, который был принят на 2020 год, то по доходам от может быть не выполнен на 40-50%. Это уже – развал бюджетной системы. То, что сейчас Национальный банк Украины единоразовым платежом перечислил в бюджет 42 миллиарда гривен своей прибыли, говорит о том, что это уже – последнее. Есть еще 2 миллиарда долларов от выигрыша «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже, и, если их продать, то останется либо на коленях просить кредит МВФ, либо включать печатный станок», – считает эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», для украинской экономики прогнозы оказались куда хуже ожидаемых.