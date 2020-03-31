Для украинской экономики прогнозы оказались куда хуже, чем ожидалось

31.03.2020, Киев, Максим Карпенко

По итогам года ВВП Украины упадет еще почти на 5%, а не вырастет на 3,7%, как это прогнозировалось ранее.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, виной такому падению якобы является пандемия коронавируса.

«Конечно, при том оптимистическом прогнозе, который был сложен в начале года, когда мы не предусматривали эпидемии коронавируса, было плюс 3,7, сейчас минус 4,8. Еще раз повторяю: согласован всеми организациями, всеми нашими учреждениями, экономистами макропрогноз. Мы рассчитываем на него, это прогнозируемый сценарий. Я не могу его назвать ни оптимистическим, ни пессимистическим, это расчет, на котором мы базировали наш бюджет», – заявил Шмыгаль.

Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в этом году ВВП Украины вырастет на 5%, а в целом за пять лет президентства Владимира Зеленского – на 40%.