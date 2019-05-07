На Украине пугают русских Рязанской и Саратовской республиками

07.05.2019, Киев

Укрепление обороноспособности России и появление нового высокотехнологического вооружения якобы приведёт к тотальной нищете и в дальнейшем – к развалу РФ.

Об этом в эфире «5 канала» заявил журналист украинского пропагандистского ресурса InformNapalm Антон Павлушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше у них новых разработок, тем лучше. Потому что все эти новые разработки за счёт колбасы для новых людей. Чем больше они будут вкладывать в свой ВПК, тем лучше.

Это значит, что всё население будет бедным, и когда наступит время «Ч», то просто повторится 1991 год, когда все эти работники военных номерных заводов и все эти военные будут сидеть и ждать какого-то там «Лебединого озера» и ждать, кто будет следующим. Или делится на какую-то Рязанскую республику, Саратовскую и всё остальное», – сказал Павлушко.

При этом он же, как сообщал «ПолитНавигатор», утверждал, что новые российские военные разработки якобы представляют собой бутафорию.