На Украине нахваливают нового дрона-убийцу для жителей Донбасса

29.05.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине испытывают «дрона-камикадзе», который может быть поставлен в Вооруженные силы и использоваться на Донбассе против армии ЛДНР.

Об этом в интервью украинскому «Оборонно-промышленному курьеру» заявил соучредитель компании-производителя дронов Deviro Денис Чередниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чередниченко, около половины всех беспилотников, используемых в украинских войсках, произведены его компанией.

«Сейчас поставлено в ВСУ более 300 БПЛА «Аист-100». Deviro готова к развитию БПЛА, в том числе, к созданию ударного БПЛА, или дрона-камикадзе – последний уже активно экспериментуется компанией-партнером», – заявил Чередниченко.

Он похвалился, что новый дрон имеет длину фюзеляжа всего в 1 метр 14 сантиметров, а размах крыльев – около 2 метров. Это, по словам производителя, «существенно упрощает процесс эксплуатации и транспортировки», кроме того, обеспечивает «высокую маневренность, в результате чего это устройство чудесно подходит для выполнения поставленных целей и задач».

Напомним, ВСУ активно применяют беспилотники в зоне конфликта на Донбассе. Недавно с Дрона были сброшены бомбы на жилые дома поселка Широкая Балка в Горловке, в результате чего погибла девушка и ранен мужчина.