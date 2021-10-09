На Украине растет спрос на фальшивые сертификаты о вакцинации

09.10.2021 13:39 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На Украине обостряется эпидемиологическая ситуация — страна стала одним из европейских лидеров по смертности от коронавирусной инфекции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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«С начала осени пандемическая ситуация снова обостряется. В последние дни сентября Украина оказалась на втором месте в Европе по суточной смертностью от COVID-19 и на пятом по количеству новых заражений и перспектив изменить эту тенденцию даже не наблюдается. Наоборот: за две недели в стране более чем вдвое выросла смертность от COVID-19. Однако эпидемиологи говорят, что пика пандемии еще не достигли и ситуация будет только обостряться», – говорится в статье.

По словам автора публикации, украинская власть, чтобы не усугублять ситуацию в экономике, сделала ставку на так называемый адаптивный карантин, который предусматривает возможность не прекращать работы учреждений различного типа, если большинство персонала вакцинировано

«А еще таким способом они хотят стимулировать украинцев к активной вакцинации, хотя, как показывает практика, стимулировать пока удалось только к повышению уровня коррупции. Значительная часть граждан наотрез отказывается вакцинироваться и предпочитает платить немалые деньги за фальшивые сертификаты, спрос на которые растет каждый день. Убогие попытки бороться с этим явлением и запугивания со стороны чиновников пока не дают желаемого результата. Похоже, даже значительным закручиванием гаек преодолеть антивакцинаторские идеи не удастся. Сегодня они живы в обществе как никогда», – резюмирует «УТ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в украинском парламенте признали, что прививочная кампания в стране сфальсифицирована.