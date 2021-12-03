На Украине разгорается война за ахметовские ТЭС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Министерство энергетики Украины подготовило законопроект о создании временных администраций по управлению электростанциями.

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Целью документа является определение механизма введения временных администраций к субъектам энергетической сферы «в случае угрозы нарушения безопасности поставки электрической энергии и/или нарушения такими субъектами лицензионных требований осуществления хозяйственной деятельности».

По мнению киевского политолога Юрия Романенко, это является угрозой со стороны президента Владимира Зеленского национализировать энергетические предприятия олигарха Рината Ахметова.

«Офис президента говорит Ахметову: «Беги к нам договариваться, иначе мы возьмём под контроль твои теплоэлектростанции, и дальше будет плохо». Мы понимаем, что введение временных администрация – это изъятие частной собственности у Ахметова. И дальше вплоть до национализации. Мы знаем, как у нас вводились временные администрации в банки, и чем это заканчивалось», – сказал политолог в своем видеоблоге.

Однако он политолог уверен, что Ахметов не испугается этих угроз и «пошлёт» президента, у которого нет ни людей, ни возможностей обеспечить работу всей энергетической системы Украины.

«У офиса президента нет инфраструктуры, нет людей, которые были бы способны подержать всю эту энергетическую инфраструктуру ТЭЦ на плаву. Если заходят какие-то внешние люди, то они должны будут мгновенно обеспечить технологические процессы, логистику подвоза угля. И когда появляются все эти временные администрации, то вся эта инфраструктура начинает валиться, и полстраны окажется в полной отключке. И Ахметов получит более выгодные позиции, потому что сможет спихнуть всё на власть», – добавил Романенко.

По его мнению, Ахметов может с радостью согласиться на изъятие своих старых электростанций, которые в ближайшем будущем станут убыточными.

«Изношенность активов украинских олигархов, которые на протяжении десятилетий ничего особого не вкладывали в их модернизацию, наступит момент, когда будет проще отказаться от них. Для Ахметова в контексте развития «Зелёного курса» отказ от ТЭЦ может быть даже выгодным, поскольку через 2-3 года издержки, которые он будет получать из-за налогообложения, будут настолько высоки, что нужно будет думать, под каким поводом избавляться от этого балласта», – считает эксперт.

«И государство таким образом решит его проблему. Потому что если национализация проводится под таким брутальным способом, то Ахметов потом через суды отсудит себе полагающуюся компенсацию в размере нескольких миллиардов долларов или евро», – резюмировал Романенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в офисе Зеленского сообщили, что план национализации предприятий Ахметова лежит на столе.