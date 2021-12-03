Офис Зеленского: Вариант национализации предприятий Ахметова лежит на столе

03.12.2021  08:57 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Политика, Украина, Экономика, Энергетика
Новости Украины

Украинский олигарх Ринат Ахметов, контролирующий почти 80% тепловой электрогенерации, рискует потерять свои предприятия – их может национализировать государство, если почувствует угрозу нацбезопасности.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский олигарх Ринат Ахметов, контролирующий почти 80% тепловой электрогенерации, рискует потерять свои предприятия –...

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По словам Арестовича, из-за того, что Ахметов шантажирует страну своей монополией, Украина закупает электроэнергию в Белоруссии.

«Я не знаю, будет ли национализация, но такой вариант точно лежит на столе. Он обговаривается не в офисе, в прессе, в открытую, потому что все разумные люди понимают, что если человек, являясь монополистом, ставит под угрозу энергетическую безопасность воюющей страны, которая в очень сложных условиях находится, все кричат: «А чего вы электроэнергию в Белоруссии закупаете?». Да потому что Ахметов себя так ведет, в частности, что мы не можем рассчитывать на это, он играет Бурштынским островом и так далее, нужно подбирать из Белоруссии», – сказал советник.

«И государство просто прекратит играть в эти игры и национализирует на фиг все. Или ту часть, которая обеспечивает энергетическую безопасность, это надо очень четко понимать», – заявил Арестович.

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