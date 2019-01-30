На Украине разработали способ «отсева» предателей
Население Донбасса необходимо провести через систему полиграфов, чтобы определить, кто и с какой целью едет на территорию Украины.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно придумать ноу-хау. Я открою большую тайну для всей страны. Сейчас в Одессе на базе одного мощного интеллектуального центра разработана программа по принципу прохождения любым человеком полиграфа на компьютере, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов и реакция на эти вопросы раскрывает искренность ответа. Для этого нужен один компьютер и один час времени. Если люди пройдут эти полиграфы, мы отсеем тех, кто вынужден и тех, кто приехал с какой-то целью. Придется пропустить всё население, потому что сосед на соседа настучит и будет мстить», – сказал Матиос.
Данную цитату прокомментировал представитель ЛНР в политической подгруппе минской Контактной группы Родион Мирошник.
Напомним, ранее Анатолий Матиос также заявлял, что четыре миллиона дончан и луганчан должны будут пройти через «люстрацию» после «возвращения» восставших регионов в состав Украины.
Метки: Анатолий Матиос
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