На Украине разработали способ «отсева» предателей

30.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Население Донбасса необходимо провести через систему полиграфов, чтобы определить, кто и с какой целью едет на территорию Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно придумать ноу-хау. Я открою большую тайну для всей страны. Сейчас в Одессе на базе одного мощного интеллектуального центра разработана программа по принципу прохождения любым человеком полиграфа на компьютере, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов и реакция на эти вопросы раскрывает искренность ответа. Для этого нужен один компьютер и один час времени. Если люди пройдут эти полиграфы, мы отсеем тех, кто вынужден и тех, кто приехал с какой-то целью. Придется пропустить всё население, потому что сосед на соседа настучит и будет мстить», – сказал Матиос.

Данную цитату прокомментировал представитель ЛНР в политической подгруппе минской Контактной группы Родион Мирошник.

Напомним, ранее Анатолий Матиос также заявлял, что четыре миллиона дончан и луганчан должны будут пройти через «люстрацию» после «возвращения» восставших регионов в состав Украины.