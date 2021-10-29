Зе-офис призвал украинцев молиться за назначение министром обороны ненавистника Донбасса

29.10.2021 11:46 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Назначение вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексея Резникова якобы обернётся крупным везением для всей Украины.

Об этом в эфире в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Резников станет министром обороны, этой стране очень сильно повезёт. Мы молиться должны, чтобы Резников стал министром обороны», – заявил Арестович.

«Резников – человек принципиальный, всей своей жизнью, и как биографией международного юриста, и на посту вице-министра, и министра по интеграции оккупированных территорий, он доказал, что он игрок высочайшего класса. Прекрасно владеющий информацией, с прекрасным реноме и авторитетом у международных партнёров, он доказал в Кабмине, что он авторитетная фигура, лидер, который за собой ведёт», – утверждает советник.

«А во-вторых, у него есть очень важная черта – он бескомпромиссный абсолютно. У него не существует, он с одной стороны очень хороший командный игрок, который понимает политику, с другой стороны у него никаких проблем со сложными и сильными решениями не существует», – расстилался чиновник.

«Сейчас уже начали наводить порядок в министерстве обороны ещё при Андрее Васильевиче Таране, а когда Залужный пришёл в вооруженные силы, Резников продолжит эту кампанию, если придёт. И через разумные сроки мы будем иметь полный порядок и в вооруженных силах и в министерстве обороны, в чём так нуждается наша страна. Потому что дела Минобороны и вооружённых сил – это вопрос выживания нашей страны», – добавил Арестович.

Напомним, ранее Резников публично называл ЛДНР «больными территориями» и сравнить целый регион с раковой опухолью. Он призывал к чисткам и тотальной украинизации жителей Донбасса, а в начале пандемии выражал надежду, что коронавирусная инфекция каким-то образом сыграет на руку Украине в противостоянии с республиками.