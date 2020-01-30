30.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вандализм, Галичина, Политика, Россия
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На Украине снесли памятник Львовской дивизии, которой в Польше кичился Зеленский


Президент Украины Владимир Зеленский ради сохранения власти и признания Запада готов отречься даже от собственного деда, воевавшего в Великую Отечественную войну под началом маршала Жукова.

Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы категорически не приемлем то, что происходит в ряде европейских стран, когда звучат заявления от президентов Польши, Украины, политиков прибалтийских стран, перечеркивающие память о наших дедах… Мы видим, как президент Украины отрекся от деда. Пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все, чтобы очернить нашу общую историю», – заявил Володин.

Так спикер российского парламента отреагировал на слова Владимира Зеленского, сказанные им в ходе церемонии в честь годовщины освобождения Освенцима Красной армией, где тот солидаризировался со своим польским коллегой, возложив на СССР ответственность за начало Второй мировой войны и холокост. Также президент Украины попытался приписать исключительно украинцам освобождение концлагеря по причине того, что участвовали в нем подразделения 1-го Украинского фронта, в частности, упомянутой Зеленским 100-й стрелковой Львовской дивизии.

Историк и политолог Владимир Корнилов напомнил украинскому президенту, что эту же 100-ю стрелковую Львовскую дивизию «декоммунизировали» сразу после майдана.

«И снова о словах Зеленского по поводу освобождения Освенцима бойцами 100-й стрелковой Львовской дивизии. Напоминаю ему, что шесть лет назад памятник героическим бойцам этой дивизии был позорно снесён в городе Стрый (Львовская область). На видео – кадры этого акта вандализма. Почему Зеленский об этом в Освенциме не рассказал?» – написал Корнилов у себя в Telegram-канале.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров предположил, что заигрывания Зеленского с Польшей могут иметь негативные последствия для Украины.

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