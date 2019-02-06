06.02.2019, Киев, Игорь Петров

В ходе текущей президентский кампании на Украине допускаются нарушения, которые могут повлиять на результаты выборов.

Об этом свидетельствуют результаты наблюдения за подготовкой выборов, которое проводит НГО «Комитет избирателей Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, одним из рисков для избирательного процесса называется появление значительного количества ангажированных членов избирательных комиссий по инициативе технических кандидатов.

Еще одним риском называется возможность тратить на кампанию неограниченные суммы.

Еще одной проблемой стало то, что кампания, по сути, началась в мае-июне 2018 года, а не январе 2019, как это определено законом. Всего в КИУ насчитали 17 политических партий и потенциальных кандидатов в президенты, проводившие раньше срока рекламные кампании, имевшие признаки предвыборной агитации.

За период октября-декабря КИУ зафиксировал 272 информационные сообщения на сайтах пяти парламентских партий, имеющих признаки косвенного подкупа избирателей.

В частности, речь шла о раздаче от имени политических партий, их местных ячеек или народных депутатов товаров для избирателей. По данным КИУ о такой деятельности упоминали на сайтах БПП, «Батькивщины» и «Оппозиционного блока», «Народного Фронта» и Радикальной партии Олега Ляшко.

По оценке КИУ распространенным нарушением в течение января стало размещение незаконной агитации без выходных данных.

Некоторые кандидаты в президенты не открыли избирательные фонды, однако проводили агитацию, что является нарушением действующего закона. Так, по данным КИУ состоянию на 25 января избирательные фонды сформировали лишь 5 из 20 зарегистрированных кандидатов.

Кроме того, кампании разрешения на наблюдение за выборами получило «аномально большое» количество организаций – 139. Для сравнения: за выборами президента в 2014 году наблюдали лишь 10 организаций. Из 139 организаций 131 заявили, что будут наблюдать на всей территории Украины. При этом большинство зарегистрированных организаций не имеют опыта наблюдения, а часть из них (десятки организаций) были зарегистрированы лишь незадолго до выборов. Некоторые из этих организаций связанны с определенными политиками, то есть вряд ли могут обеспечить действительно независимый и объективный мониторинг.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, статус наблюдателя на выборах президента Украины получили неонацисты.