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18.01.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Неонацисты получили официальное разрешение контролировать ход украинских выборов

Украинская группировка “Национальные дружины”, связанная с неонацистским полком “Азов”, получила статус наблюдателей на предстоящих 31 марта выборах президента Украины.

Об этом сообщается на странице “Нацдружин” в Facebook.

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“Уже этой весной Национальные Дружины будут контролировать процесс президентских выборов. Действуя в рамках закона, мы установим порядок в нашем государстве и остановим любые проявления нарушений на избирательных участках”, – сообщили праворадикалы.

“К сожалению, волеизъявление украинцев всегда сопровождается большим количеством правонарушений. Поэтому в этом году, с разрешения ЦИК, ОО «Нацональные Дружины» становятся официальными наблюдателями во время проведения выборов президента-2019”, – уточнили неонацисты.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские эксперты предупреждают, что Национальные дружины, появившиеся недавно на улицах Киева и обещающие установить украиснкий порядко, – это спутники авторитарного режима, установившегося на Украине.

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