На Украине стартует парад компроматов

27.02.2019, Киев, Игорь Петров

Скандал, вызванный публикацией расследования коррупции и хищениях в оборонном комплексе Украины, к которым причастно окружение президента Петра Порошенко, является первым в войне компроматов накануне выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема громкая, плюс она была поддержана рядом оппонентов власти. На коррупционных аспектах «оборонки» делали акцент и Гриценко, и Тимошенко, тот же Бойко, Ляшко. Конечно, и в их «авгиевых конюшнях» Банковая пытается найти слабые места – заводятся дела, происходят громкие расследования. Думаю, этот парад компроматов, поиск скелетов в шкафу будет усиливаться. Самое «вкусное», самое «звонкое» и грязное припасено на середину марта – новости живут недолго и их надо еще приберечь», – сказала она.