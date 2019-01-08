На Украине старый советский тепловоз посрамил американский

08.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Закупленные Украиной в Соединенных Штатах тепловозы не в состоянии тягаться со старыми советскими образцами.

Об этом на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава, ссылаясь на данные Укртрансбезопасности.

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“Старый советский тепловоз спасал хвалённый американский тепловоз GE ТЭ33АС. Согласно отчету Укртрансбезопасности, 3 января 2019 года хвалённый тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал на участке Волоноваха – Камыш-Зоря с поездом весом всего лишь 3768 тонн. Пришлось на подмогу вызывать старый 2ТЭ116, построенный 37 лет назад на Лугансктепловозе”, – отметил экс-замминистра.

При этом он обратил внимание, что старые 2ТЭ116 на этом участке водят поезда весом 4500 тонн, а будучи в полностью исправном состоянии эти старые тепловозы водили на этом участке грузовые поезда весом 6000 тонн, что значительно больше, чем с ТЭ33АС.

“Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волоноваха – Камыш-Зоря, используя тепловозы GE ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад. Эффективность решения на лицо”, – резюмирует Кава.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на станции Киев-Пассажирский заметили локомотив из России, который притащил поломавшийся украинский поезд.