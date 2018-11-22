На Украине стремительно падает число адекватных политиков

22.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Прежде, чем выдвигать претензии к РФ, «европейским партнёрам» следовало бы не идти на поводу у истеричных заявлений Киева по Азовскому морю, а ознакомиться с украино-российским договором по акватории и обратить внимание на провокационные высказывания ряда украинских политиков.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам абсолютно непонятна логика селективного выдвижения партнёрами ЕС претензий к законным действиям РФ в Азовском море, при том что провокационные шаги Киева остаются без внимания Брюсселя. Например, мы до сих пор не узнали, есть ли у ЕС позиция в отношении организованного Украиной захвата судна «Норд». Возникает вопрос: в какой степени забота ЕС о правах человека перевешивает конъюнктурный интерес и носит реальный, а не декларативный характер?» – поинтересовалась Захарова.

Она уточнила, что РФ привержена договору от 24 декабря 2003 года, в котором статус Азовского моря закреплен как внутренних вод России и Украины, и напомнила, что роу, российские пограничники имеют право досматривать суда в Азовском море и Керченском проливе.

Также было сказано, что помимо судов под флагом Украины и третьих государств, проверяются суда под флагом России, количество которых по статистике за 9 месяцев превысило проверенные суда под украинским флагом.

“Кстати, по сей день основная масса судов осматривается не в акватории моря, а в период ожидания очереди на проход через Керченский пролив. При этом стоит подчеркнуть, что подобный порядок прохода Керчь-Еникальского пролива не является новаторством. Он существовал и до сооружения Крымского моста в том числе когда каналом управляла Украина», – объяснила представитель МИД РФ.

Также она напомнила, что в Киеве заявляют о создании военно-морской базы в Бердянске, о намерении провести некую линию разграничения в Азовском море, а также озвучивают мысли о вовлечении в регион потенциала НАТО.

«Нашим партнёрам в ЕС следует иметь в виду, что это не может не отражаться на ситуации в регионе и как следствие на предпринимаемых нами профилактических мероприятиях для обеспечения безопасности российских граждан и объектов инфраструктуры, в частности – Крымского моста. В отношении данного сооружения озвучивались угрозы со стороны не только украинских радикальных сил и маргинальных элементов, но и политиков этого государства. Не маргинальных политиков там становится всё меньше», – подытожила Захарова.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, депутат Верховной рады пообещал взорвать Крымский мост.