На Украине свой русский язык – киевский ученый

04.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Нельзя называть языком государства-агрессора русский язык, поскольку на нем говорит не менее половины граждан Украины.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины НАНУ Георгий Касьянов.

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«Можно согласиться, что русский в Украине – это не тот русский, который функционирует в России. Здесь важно перестать называть украинский русский язык как язык государства-агрессора. Это не язык государства-агрессора. Это язык для почти 10 миллионов человек – родной здесь, и еще язык, на котором общается минимум 10 миллионов, а то и больше. Так что объявлять язык языком государства-агрессора могут только параноики или люди, которые преследуют определенные политические цели и зарабатывают определенный политический капитал», – сказал историк

При этом он одобрил идею использовать русский язык, что переубеждать жителей Крыма и Донбасса..

«Русский язык в качестве медиума для контрпропаганды – это очень хорошая идея. Эта идея использовалась, по-моему, в «Громадське телебачення Донбасу», «Громадське. Крым» и так далее, они же на русском вещают, они вещают туда. Делать качественный продукт на русском языке и транслировать его на восточные регионы – это очень правильная идея», – резюмировал Касьянов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский планирует создать международный русскоязычный телеканал.

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