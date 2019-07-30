Какую версию русофобии выберут «кукловоды» Зеленского?
Пока «уЗЕленского» озвучили три версии русофобии, на которой продолжит базироваться новый киевский режим. На какой из них остановятся кукловоды «слуг народа», пока сказать сложно.
29 июля скандальный блогер, а теперь уже и депутат Верховной рады Макс Бужанский дал интервью порталу СТРАНА.ua. Этот новоиспечённый политик является своеобразным типом «*идобандеровца»: в 2014-м он публично поддерживал главу Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, на местных выборах в 2015-м был пропагандистом мэра Днепра, Бориса «вешателя» Филатова, последние пять лет неоднократно клеймил «российских агрессоров» и Путина, призывал к «возвращению» Украине Крыма и Донбасса — но при этом регулярно писал тексты на военно-историческую тематику, резко расходящиеся с официальной, нацистско-бандеровской идеологией режима Порошенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В упомянутом интервью народный избранник, выигравший выборы в одном из мажоритарных округов Днепра как выдвиженец партии «Слуга народа», фактически озвучил третью, самую мягкую версию русофобской повестки, за рамки которой марионеточная украинская власть выйти не может — несмотря на результаты голосования на президентских и парламентских выборах.
Макс Бужанский.
Прежде чем описывать предложения г-на Бужанского, кратко остановлюсь на первых двух вариантах русофобии «от ЗЕленского».
Мейнстримная версия практически не отличается от триады Петра Порошенко «АрМоВир», разве что чуть меньше внимания уделяет церковным вопросам. Её выразителями в ЗЕ-команде являются львовянин Юраш (его работающий в Минкульте отец — главный гонитель канонического православия), тернополянин Стефанчук (формальный идеолог партии «Слуга народа» и один из главных кандидатов в спикеры нового созыва Верховной рады), руководитель канала «1+1» Ткаченко, да и сам Зеленский. Причём «разоружение» последнего перед нацистами произошло ещё перед вторым туром президентских выборов: ведь тезисы «Россия — агрессор, Путин — враг, Бандера — герой, это нормально и классно» тогда ещё кандидат в президенты озвучил 17 апреля 2019 года.
Таким образом, война против восставших на Донбассе сограждан и тотальная украинизация (как в языковом, так и в историко-культурном смысле) сограждан смирившихся — новым киевским режимом сомнению не подвергаются, несмотря на то, что от 73 до 43 процентов населения этому в разной мере противятся. Но тут маячащие за хилой спиной Зеленского днепропетровские глыбы Коломойский и Пинчук нашли хитрый выход: перевести ключевые русофобские тезисы на русский язык, чуть смягчив (на время) языковые запреты.
Собственно, вопрос не в том, что сами олигархи и большинство их обслуги являются русскоязычными — дело в их привычке добиваться результатов. А международный опыт учит, что эффективная русофобия может быть только… русскоязычной, каким бы парадоксальным это не казалось. Но, к примеру, больше всего ненавидят англичан в Ирландии, в которой более 90% населения говорит на английском. Есть и более близкие к России примеры: пока власти прибалтийских государств пытались заставить местных русскоязычных перейти на литовский, латышский или эстонский — это ничего, кроме сплочения оппонентов, не вызывало. Однако стоило Вильнюсу, Риге и Таллину воспитать «правильных русских» (типа экс-мэра Риги УшаковСа), как русофобия в Прибалтике расцвела пышным цветом.
Поэтому Пинчук достал из нафталина одного из своих медиаспециалистов, ранее тесно сотрудничавшего с Москвой Никиту Потураева, который и понёс в информпространство требования переименовать Россию в Московию, русский язык за пределами Украины — в «московский», а для русского в пределах контролируемой Киевом территории установить новые правила, для начала назвав его «руськым».
Никита Потураев.
Собственно, г-н Потураев тоже ничего нового не придумал: в Черногории и в Боснии и Герцеговине сербский язык давно переименовали в «черногорский» и «боснийский», а в Подгорице даже планируют ввести в него две новые буквы. А в историко-культурной политике этот спикер Пинчука и вовсе ничего менять не предлагал — война с Россией же! Причём Потураев в этой ситуации может оказаться ещё «добрым следователем» — ведь советником Зеленского по гуманитарным вопросам 29 июля стал Владимир Бородянский, который ещё недавно возглавлял медиа-холдинг Пинчука, разжигающий на Украине ненависть вот уже шестой год.
Ну а для тех избирателей Зеленского, которые не готовы считать либерализацией перевод лозунга «Москаляку на гілляку!» на русский язык, предложат версию русофобии от Макса Бужанского, вкратце изложенную в упомянутом интервью. Внешне тут всё красиво: чествование победы советского народа в Великой отечественной войне, 9 мая — великий праздник, Бандера — нацистский коллаборант… Дьявол, как всегда, в деталях.
Скажем, в украинской «декоммунизации» г-н Бужанский ничего плохого не видит, риторическим приёмом сводя её всего лишь к памятникам Ленину, — хотя на самом деле речь идёт о репрессиях за политические взгляды и даже просто владение флагами советского времени. При этом Бужанский говорит, что «символ победы — это красное знамя Победы над рейхстагом», но для него это лишь повод плюнуть в георгиевскую ленту, которую «узурпировали сепаратисты», и вообще это «аксессуар, появившийся за пару лет до Майдана». Майдан, естественно — с большой буквы, поскольку именно это событие для новообращённых «патриотов Украины» типа Бужанского и Зеленского является краеугольным камнем государства, единственной целью которого является противостояние России, а воля жителей Крыма и Донбасса ничего не значит.
Более того, это противостояние сам Владимир Зеленский воспринимает как некую личную миссию, заявив в день победы на президентских выборах: «Я могу сказать всем странам постсоветского пространства: посмотрите на нас — всё возможно!» Сказал он это на родном, русском языке — который до сих пор остаётся языком межнационального общения на всей территории бывшего СССР. И если для окончательной дезинтеграции этого пространства и его поглощения внешними игроками потребуется временно разрешить на Украине русский язык или элементы советского патриотизма, то кукловоды киевского режима (и тут речь не об украинских олигархах, а о странах Запада) сделают это не задумываясь.
Потому что нет никакой разницы, на каком языке массы скандируют «Бей москалей!…» Тем более, что кричать планируют на весь мир — режим Зеленского хочет в ближайшем будущем запустить международный русскоязычный канал, чтобы «бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.