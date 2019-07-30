Какую версию русофобии выберут «кукловоды» Зеленского?

30.07.2019, Черновцы-Варшава, Олег Хавич

Пока «уЗЕленского» озвучили три версии русофобии, на которой продолжит базироваться новый киевский режим. На какой из них остановятся кукловоды «слуг народа», пока сказать сложно.

29 июля скандальный блогер, а теперь уже и депутат Верховной рады Макс Бужанский дал интервью порталу СТРАНА.ua. Этот новоиспечённый политик является своеобразным типом «*идобандеровца»: в 2014-м он публично поддерживал главу Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, на местных выборах в 2015-м был пропагандистом мэра Днепра, Бориса «вешателя» Филатова, последние пять лет неоднократно клеймил «российских агрессоров» и Путина, призывал к «возвращению» Украине Крыма и Донбасса — но при этом регулярно писал тексты на военно-историческую тематику, резко расходящиеся с официальной, нацистско-бандеровской идеологией режима Порошенко.

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В упомянутом интервью народный избранник, выигравший выборы в одном из мажоритарных округов Днепра как выдвиженец партии «Слуга народа», фактически озвучил третью, самую мягкую версию русофобской повестки, за рамки которой марионеточная украинская власть выйти не может — несмотря на результаты голосования на президентских и парламентских выборах.

Макс Бужанский.

Прежде чем описывать предложения г-на Бужанского, кратко остановлюсь на первых двух вариантах русофобии «от ЗЕленского».

Мейнстримная версия практически не отличается от триады Петра Порошенко «АрМоВир», разве что чуть меньше внимания уделяет церковным вопросам. Её выразителями в ЗЕ-команде являются львовянин Юраш (его работающий в Минкульте отец — главный гонитель канонического православия), тернополянин Стефанчук (формальный идеолог партии «Слуга народа» и один из главных кандидатов в спикеры нового созыва Верховной рады), руководитель канала «1+1» Ткаченко, да и сам Зеленский. Причём «разоружение» последнего перед нацистами произошло ещё перед вторым туром президентских выборов: ведь тезисы «Россия — агрессор, Путин — враг, Бандера — герой, это нормально и классно» тогда ещё кандидат в президенты озвучил 17 апреля 2019 года.

Таким образом, война против восставших на Донбассе сограждан и тотальная украинизация (как в языковом, так и в историко-культурном смысле) сограждан смирившихся — новым киевским режимом сомнению не подвергаются, несмотря на то, что от 73 до 43 процентов населения этому в разной мере противятся. Но тут маячащие за хилой спиной Зеленского днепропетровские глыбы Коломойский и Пинчук нашли хитрый выход: перевести ключевые русофобские тезисы на русский язык, чуть смягчив (на время) языковые запреты.

Собственно, вопрос не в том, что сами олигархи и большинство их обслуги являются русскоязычными — дело в их привычке добиваться результатов. А международный опыт учит, что эффективная русофобия может быть только… русскоязычной, каким бы парадоксальным это не казалось. Но, к примеру, больше всего ненавидят англичан в Ирландии, в которой более 90% населения говорит на английском. Есть и более близкие к России примеры: пока власти прибалтийских государств пытались заставить местных русскоязычных перейти на литовский, латышский или эстонский — это ничего, кроме сплочения оппонентов, не вызывало. Однако стоило Вильнюсу, Риге и Таллину воспитать «правильных русских» (типа экс-мэра Риги УшаковСа), как русофобия в Прибалтике расцвела пышным цветом.

Поэтому Пинчук достал из нафталина одного из своих медиаспециалистов, ранее тесно сотрудничавшего с Москвой Никиту Потураева, который и понёс в информпространство требования переименовать Россию в Московию, русский язык за пределами Украины — в «московский», а для русского в пределах контролируемой Киевом территории установить новые правила, для начала назвав его «руськым».

Никита Потураев.

Собственно, г-н Потураев тоже ничего нового не придумал: в Черногории и в Боснии и Герцеговине сербский язык давно переименовали в «черногорский» и «боснийский», а в Подгорице даже планируют ввести в него две новые буквы. А в историко-культурной политике этот спикер Пинчука и вовсе ничего менять не предлагал — война с Россией же! Причём Потураев в этой ситуации может оказаться ещё «добрым следователем» — ведь советником Зеленского по гуманитарным вопросам 29 июля стал Владимир Бородянский, который ещё недавно возглавлял медиа-холдинг Пинчука, разжигающий на Украине ненависть вот уже шестой год.

Ну а для тех избирателей Зеленского, которые не готовы считать либерализацией перевод лозунга «Москаляку на гілляку!» на русский язык, предложат версию русофобии от Макса Бужанского, вкратце изложенную в упомянутом интервью. Внешне тут всё красиво: чествование победы советского народа в Великой отечественной войне, 9 мая — великий праздник, Бандера — нацистский коллаборант… Дьявол, как всегда, в деталях.

Скажем, в украинской «декоммунизации» г-н Бужанский ничего плохого не видит, риторическим приёмом сводя её всего лишь к памятникам Ленину, — хотя на самом деле речь идёт о репрессиях за политические взгляды и даже просто владение флагами советского времени. При этом Бужанский говорит, что «символ победы — это красное знамя Победы над рейхстагом», но для него это лишь повод плюнуть в георгиевскую ленту, которую «узурпировали сепаратисты», и вообще это «аксессуар, появившийся за пару лет до Майдана». Майдан, естественно — с большой буквы, поскольку именно это событие для новообращённых «патриотов Украины» типа Бужанского и Зеленского является краеугольным камнем государства, единственной целью которого является противостояние России, а воля жителей Крыма и Донбасса ничего не значит.

Более того, это противостояние сам Владимир Зеленский воспринимает как некую личную миссию, заявив в день победы на президентских выборах: «Я могу сказать всем странам постсоветского пространства: посмотрите на нас — всё возможно!» Сказал он это на родном, русском языке — который до сих пор остаётся языком межнационального общения на всей территории бывшего СССР. И если для окончательной дезинтеграции этого пространства и его поглощения внешними игроками потребуется временно разрешить на Украине русский язык или элементы советского патриотизма, то кукловоды киевского режима (и тут речь не об украинских олигархах, а о странах Запада) сделают это не задумываясь.

Потому что нет никакой разницы, на каком языке массы скандируют «Бей москалей!…» Тем более, что кричать планируют на весь мир — режим Зеленского хочет в ближайшем будущем запустить международный русскоязычный канал, чтобы «бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ».