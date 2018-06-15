15.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине Трампа хотят внести на “Миротворец” и объявить сепаратистом

Киев должен ввести персональные санкции против президента США Дональда Трампа.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил журналист украинского телеканала “1+1″Александр Дубинский.

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По его словам, такие санкции в отношении Трампа должна ввести Украина после слов американского президента о том, что Крым – российский.

«По-идее, теперь Климкин от лица МИД должен вызвать посла США на ковёр и вручить ноту протеста. СБУ начать следственные действия по статье «сепаратизм» и запретить въезд в Украину. Антон Геращенко должен содействовать внесению в список «Миротворца». Патриотические организации – отправиться к посольству США и выразить там народное недовольство. А Порошенко – написать обо всем этом возмущённый пост в твиттере. Но вместо этого все будут тихонько сидеть, засунув языки в _опу, – убежден Дубинский. – И это будет самым лучшим доказательством нашей «незалежності» и «самостійності».