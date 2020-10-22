На Украине травят храбрых белорусов за пикет посольства США против Майдана и Rand

22.10.2020, Киев, Михаил Рябов

Настоящая травля в националистических украинских СМИ развернулась в отношении членов белорусской общины «Сябры Волыни», которые в минувшую субботу пикетировали посольство США в Киеве, требуя от американцев прекратить поддержку Беломайдана. Тогда манифестанты заявили, что беспорядки, во главе которых стоит марионеточная предводительница протестов Светлана Тихановская, тайно курируются Rand Corporation – теневой структурой Госдепа.

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Спустя сутки в прозападных и националистических украинских СМИ, а также на польском ТВ-канале «Белсат» развернулась кампания по травле противников Беломайдана. Они были объявлены «сепаратистами», а также «агентами Кремля» на основании того, что часть пикетчиков состоит также в «Русской общине Волыни».

Интересно, что «разоблачение» тиражировалось со ссылкой на Александра Данилюка, руководителя грантоедской общественной организации «Общее дело» («Спiльна справа»). Это – довольно примечательный персонаж, любящий позировать на фоне флага США.

В 2014 году Данилюк курировал захват здания Минюста Украины во время Евромайдана. А вскоре после государственного переворота любитель всего американского получил советничью должность при Минобороны – напомним, что как раз на этот период приходилась подготовка к началу кровавой операции против Донбасса.

Работающий в Донецке известный военкор Андрей Бабицкий считает, что переполох, разразившийся в прозападном лагере после пикета посольства США, – вполне объясним.

«Ничего подобного в течение многих лет в Киеве не было. То есть, осмелились поднять голову сторонники Лукашенко, которые сейчас воспринимаются как сторонники союза Белоруссии и России (после того, как стали восстанавливаться отношения Минска и Москвы). Я понимаю их возмущение, событие абсолютно неординарное и, на самом деле, для Украины, где политическую повестку в своих руках удерживают националисты, любые, даже косвенно прорусские акции абсолютно неприемлемы», – сказал Бабицкий «ПолитНавигатору».

Нервная синхронная реакция на пикет прозападных сил на Украине и в Белоруссии является доказательством того, что претензии к американцам и их структуре Rand справедливы, отмечает в своем блоге директор Института миротворческих инициатив политолог Денис Денисов.

«Стоило ребятам актуализировать вопрос, связанный с ролью корпорации Rand в событиях в Беларуси, как молниеносно «самые правдивые» и «совсем не грантоедские» СМИ Украины и так называемой «белорусской оппозиции» организовали системную травлю участников акции. Думаю, все закономерно, ребята попали в яблочко… и, конечно, Rand «совсем не при чем» относительно Беларуси», – язвительно комментирует Денисов.

Сами «Сябры Волыни» считают, что разразившийся скандал – свидетельство того, что пикетчики ударили точно в цель – «под дых» организаторам Беломайдана – посольству США и Rand Corporation. Об этом говорится в специальном заявлении, которое записали представители белорусской общины.

«Корпорация Rand, Госдеп США хотят ввергнуть нашу страну в гражданское противостояние. Мы этого не дадим сделать!

Мы провели пикет у посольства США. И сразу начались проблемы у членов нашей общины – начали блокировать страницы в Facebook – мы связываем это с позицией по корпорации Rand.

Такая же нездоровая реакция со стороны украинских националистов. Выступил пан Данилюк из организации «Спiльна справа» – это грантоед. Они зашевелились против нас.

Это означает, что мы ударили под дых этой грантоедовской братии. Этим проплаченным врагам – врагам и Украины, и Белоруссии.

Что такое корпорация Rand? Это война, это горе. Война на Донбассе – это тоже корпорация Rand. Попытка переворота в Белоруссии – это тоже корпорация Rand, которая является спонсором цветных революций и мирового терроризма.

Мы будем бороться и не отступим. Белорусы Украины будут поддерживать свою историческую Родину», – заявили представители общины на опубликованном видеообращении.