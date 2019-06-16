На Украине требуют открывать Западный фронт – там тоже сепары

16.06.2019, Днепропетровск, Владимир Гладков

Сохранение территорий Украины якобы важнее, чем жизнь и благополучие граждан, ведь люди могут вернуться и на полностью опустошенную землю.

Об этом в ходе Всеукраинского фестиваля «Днепровский пост» заявил известный украинский блогер, ранее обещавший залить Донбасс напалмом, чтобы там рос рапс, Святослав Носов (более известный под псевдонимом «Горький лук»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Главное люди или территории? Я для себя определился давно – территория для нас важнее, потому что это вопрос политический. Если мы начнём раздавать территории, то скоро окажется, что граница Украины проходит по Днепру, а я окажусь в Донецке.

А люди так устроены, что, оставь свободный гектар, зачисти его, и рано или поздно там заведётся человек, два, три, десять, сто. И как-нибудь они, если им это нужно, жизнь себе там наладят», – отметил он.

В свою очередь, блогер Дана Яровая поддержала мнение коллеги, добавив, что Киеву необходимо начать войну за сохранение территорий также и на Западной Украине.

«Сепары есть не только в Харьковской, Одесской и Киевской областях. Давайте не будем забывать о Закарпатье, где очень многие хотят – одни под Венгрию, вторые под Польшу, третьи ещё куда-то. И в этом плане, если мы не будем показывать силу и воевать за территорию, показывать, что Украина – целостная страна, и мы не готовы отдавать свои территории, то мы развалимся не по Днепру. Останется какая-то Центральная Украина, потому что вы все знаете о всевозможных политических акциях на Западной Украине со стороны той же Венгрии, Румыния там полным ходом пытается переманивать людей.

Я достаточно часто там бываю, и слышу такие настроения: «А что нам Киев дал? Нам эти и эти дают больше». На самом деле, там тоже настроения не самые лучшие. Поэтому, если мы начнём разбрасываться территориями, и говорить: «Мы это не переварим, давайте это не реинтегрировать, давайте об этих людях или об этой территории забудем», Украина может исчезнуть сама по себе», – сказала она.

Яровая также возмутилась действиями нового президента Украины Владимира Зеленского, который недостаточно четко выступает за силовые действия в Донбассе.

«Зеленский начал заигрывать по поводу мира точно так же, как делал Порошенко в 2014 году. В итоге его заигрываний с миром мы получили Иловайск, хотя в июле месяце президент говорил, что мы ждём прямого вторжения. Мы его получили в августе 2014 года из-за вот этих игр в мир.

Да не будет мира, не мы инициаторы конфликта. И пока мы этой гопоте не покажем свою силу – совершенно ничего не будет», – резюмировала Яровая.