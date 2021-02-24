На Украине угрожают: Севастопольский университет рано радуется санкциям

24.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Руководство Севастопольского государственного университета напрасно выступило с оптимистическим заявлением относительно попадания в санкционный список Украины. Выдвинутые Киевом обвинения отпугнут международных партнёров от крымского вуза.

С такими угрозами выступил бывший фейковый представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бабина, работа СГУ с иностранными ВУЗами помогала легализовать российский статус Крыма. Теперь же, после обвинения СГУ в «финансировании терроризма», сотрудничество с ним якобы становится токсичным для «международных партнеров».

«Считаем этот шаг перезревшим, ведь именно это «учреждение» с 2014 года пользуется не только имуществом семи государственных университетов Украины, но и учебным (но при этом вполне настоящим) ядерным реактором, расположенным прямо у одной из Севастопольских бухт.

Но одновременно, именно СГУ оккупанты используют не только как форму «признания покушения на аннексию», путем заключения фейковых «соглашений о сотрудничестве» с университетами третьих стран, но и как ключевую структуру для научно-методического обеспечения эскалации влияния РФ в Средиземное море и в регионе Организации Черноморского сотрудничества.

Поэтому всем тем вовлеченным с СГУ в грязные игры в «двойные дипломы» и «программы обменов» университетам, от Австрии до Китая, пока пошли «письма счастья». Об их сотрудничестве с учреждением, непонятным способом эксплуатирующим ядерный реактор, пряча свою деятельность от МАГАТЭ, и которое сейчас обоснованно подозревается властями Украины в финансировании терроризма.

Поэтому здесь вопрос стоит уже не о правах отдельного человека и даже не о «Крымнаш», а о максимально токсичных, в прямом смысле слова, вещах. На это даже не очень большие друзья Украины «закрыть глаза» теперь не смогут», – злорадствует Бабин.