На Украине угрожают высадкой десанта и захватом судов, прокладывающих «Северный поток-2»

15.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна «высаживать десант» и «захватывать» российские суда, работающие на строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

К этому в своем блоге призвал бывший глава центра «НОМОС», обслуживавшего интересы НАТО и ВСУ в Севастополе в украинский период, Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гончара, это стало бы ассиметричным ответом на осуждение крымским судом на 14 лет диверсантов, сотрудников ГУР Минобороны Украины, планировавших серию взрывов на полуострове, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки.

Гончар упрекает «западных партнеров» Украины в бездействии по освобождению террористов и нежелании усиливать санкции против России.

«Кремль окончательно почувствовал, что ему не грозят никакие дополнительные санкции за репрессивную политику и преследования и заключения украинских граждан. Громкие заявления западных политиков о санкциях против РФ по плену украинских военных моряков завершились ничтожной действием – список из 8 человек в существующих санкционных списках ЕС. Это включило «зеленый свет» для массовых репрессий Кремля против крымских татар 27 марта.

Вряд ли в Берлине или где-либо в столицах НАТО вспомнят сегодня наших севастопольских пленников. Вряд ли в пыли избирательных страстей о них вспомнят еще недавно многочисленные соискатели гетманской булавы в Киеве. Возможно МИД Украины выразит очередной протест. На то и рассчитывают в Москве. Потому за все заплачено. Одним платят «Северным потоком-2», другим обещаниями «дешевого газа», «мира».

Что делать? Нужны асимметричные действия. Бить нужно по «игрушкам Путина» – трубопроводным проектам типа «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Нужно высаживать «десант» и захватывать «в плен» суда, которые укладывают «Северный поток-2» в Балтийском море и препятствовать работам, пока не будут освобождены все украинские пленники Кремля – политические заключенные, заложники на оккупированных территориях, военнопленные», – пишет Гончар.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Бессарабова и Дудку задержали сотрудники ФСБ в ноябре 2016 года. Следствие выяснило, что они планировали взорвать склад ГСМ на территории одной из воинских частей, радиотелевышки в Севастополе и газотурбинную электростанцию. У диверсантов изъяли взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, карты и другие вещественные доказательства.

В начале апреля Севастопольский городской суд приговорил их к 14 годам лишения свободы.