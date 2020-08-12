На Украине уверены, что разгон минского майдана не помешает присоединить Белоруссию к «Люблинскому треугольнику»

12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для того, чтобы максимально оторвать Белоруссию от России, Литва, Польша и Украина настойчиво приглашают Александра Лукашенко вступить в их русофобский союз.

Об этом в эфире радио «Эмигрантское» заявил председатель Украинского всемирного координационного совета Михаил Ратушный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас сформировался «Люблинский треугольник» из Украины, Польши и Литвы. Главы МИД организовывали встречу, создали определённую конструкцию, пригласили Белоруссию, чтобы она присоединилась к этой субконтинентальной структуре.

Мы хотим, чтобы Белоруссия присоединилась к нам, и в результате мы создали «Брестский квадрат», чтобы оттягивать Белоруссию от влияния Москвы и, с другой стороны, притянуть к балто-черноморской дуге, которая существовала со времён Киевской Руси и Великого Княжества Литовского», – отметил он.

Напомним, ранее эксперт Дмитрий Беляков заявил, что беспорядки в Белоруссии имеют координированное управление из-за рубежа. Сейчас есть информация, что основная точка управления – это Чехия.

Нужно понимать, отметил он, что такие страны как Чехия, Польша и страны Прибалтики – это только точки, через которые поступают управляющие команды и финансирование, а за ними стоят Лондон и Вашингтон.