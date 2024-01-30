«На Украине воруют тотально все, от президента до сельсовета» – Тука

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В тотальном воровстве погрязло не только Министерство обороны Украины, но и все остальные ведомства «незалежной», вплоть до сельских советов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сейчас скандалы коснулись Минобороны. А я знаю, что такая же ахинея, дикое разграбление, происходит во всех отраслях и на всех уровнях, что самое постыдное. Потому что та система жёсткой вертикали власти, которая построена Офисом президента, она распространяется даже на самые нижние ветви власти. Когда проводится тендер в одной из областей за строительство взводного опорного пункта за сорок пять миллионов, и побеждает компания, которой владеет глава облсовета – куда ещё дальше», – сказал Тука.

«То же самое происходит и на уровне сельсоветов. Возможно, возможности и финансовые объёмы разные. Но идеология остаётся неизменной: грабь, последний день Помпеи. Об этом и наши американские партнёр начали говорить», – добавил экс-министр.