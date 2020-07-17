17.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Россия, Скандал, Украина
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На Украине возбудили уголовное дело на крымского автора «Эха Москвы»


Так называемая «прокуратура Автономной республики Крым» возбудила уголовное дело в отношении крымского блогера Александра Горного (Сергеева) по обвинению в «разжигании национальной вражды и расовой ненависти», которое блогер допустил в одной из публикаций на страницах выходящей в Татарстане «Бизнес газеты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня публикация под названием «В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары» удалена с сайта, но Горный известен тем, что систематически критикует экстремистов запрещенного в России меджлиса и их подельников в Крыму.

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В украинской «прокуратуре Крыма» заявили, что уголовное дело возбуждено по обращению фейкового «представительства президента Украины в АР Крым» по ч.1, ст 161 Уголовного Кодекса.

«В частности, в публикации имеются возможные проявления национальной дискриминации в виде разжигания межнациональной розни в отношении крымско-татарского народа путем использования языка ненависти. В рамках уголовного производства запланировано проведение лингвистической экспертизы указанной статьи. В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения», – говорится в сообщении.

Александр Горный известен как автор публикаций в блоге на «Эхо Москвы». За это руководство либеральной радиостанции критиковали пропагандисты меджлиса.

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