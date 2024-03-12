На Украине впервые подтвердили ранение Залужного после прилета ракеты в бункер
Военно-врачебной комиссии, которая выдала экс-главкому ВСУ Валерию Залужному заключение о непригодности к военной службе, нужны были железобетонные основания для такого решения.
Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Поставьте себя на место врача ВВК. Вы рассматриваете состояние здоровья не простого солдата, офицера, генерала, а [бывшего] главкома ВСУ. Вы выносите решение, что он непригоден к военной службе и подлежит увольнению вообще даже не в запас.
Представляете, насколько это решение должно быть обоснованно? То есть написать, что там заболевание, это ты сразу попадаешь под ГБР, под СБУ.
И вот они пишут, что да, надо уволить. Не боятся. Значит, основания для увольнения должны быть железобетонные. А какие железобетонные основания для увольнения в условиях войны? Только одно – ранение», – сказал Рева.
Он напомнил события мая прошлого года.
«Нам же с вами никто не рассказывал, что генерал Залужный ранен. А вот в мае рашисты, если вы помните, объявили о том, что был ракетный удар по командному пункту ВСУ, и что якобы генерал Залужный то ли погиб, то ли ранен. Это было в мае.
Так его две недели не было, а потом он появился очень интересно. Он появился по видеоконференции с Киваловым. То есть он не приехал лично в Одессу, там просто показали, что он с Киваловым разговаривал по видео, через две недели», – поделился подозрениями экс-министр.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.