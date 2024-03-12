На Украине впервые подтвердили ранение Залужного после прилета ракеты в бункер

Военно-врачебной комиссии, которая выдала экс-главкому ВСУ Валерию Залужному заключение о непригодности к военной службе, нужны были железобетонные основания для такого решения.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поставьте себя на место врача ВВК. Вы рассматриваете состояние здоровья не простого солдата, офицера, генерала, а [бывшего] главкома ВСУ. Вы выносите решение, что он непригоден к военной службе и подлежит увольнению вообще даже не в запас.

Представляете, насколько это решение должно быть обоснованно? То есть написать, что там заболевание, это ты сразу попадаешь под ГБР, под СБУ.

И вот они пишут, что да, надо уволить. Не боятся. Значит, основания для увольнения должны быть железобетонные. А какие железобетонные основания для увольнения в условиях войны? Только одно – ранение», – сказал Рева.