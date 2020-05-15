На Украине все «померло» и «сдохло» – журналист

15.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Недавнее заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Вадима Пристайко о намерении Киева добиться пересмотра условий соглашения об ассоциации с ЕС свидетельствует, что в Киеве, пусть и опосредовано, но осознали пагубность проевропейского курса

Об этом в своем блоге на сайте «Комсомольской правды» пишет известный российский журналист и военкор Александр Коц, давая оценку заявлению Пристайко

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«Спустя шесть лет мы видим, что все «померло» и «сдохло». И Москва оказалась права. Чтобы это понять, пусть и опосредованно, украинской власти надо было потерять Крым, убить тысячи своих сограждан, развалить экономику и смертельно разругаться с братьями. Разве это стоило одного маленького, не всем доступного безвиза, по которому украинцы в Европу ездят не в Венскую оперу, а батрачить на клубничных полях?», – риторически вопрошает журналист.

Он напоминает, что для пересмотра квот понадобится согласие каждого члена Европейского союза.

«А там – каждый за себя, как красноречиво показала пандемия. Это вам не российские льготы зоны свободной торговли, от которой вы отказались в пользу евроассоциации», – резюмирует Коц.

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