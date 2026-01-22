На Украине вспыхивают протесты, которые пока быстро и жёстко гасятся

Украину захлестнули точечные акции протеста из-за блэкаута и бездействия властей.

Об этом в беседе с политологом Константином Бондаренко заявил журналист-иноагент Александр Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Народ выходит сейчас точечно на протесты. Сегодня был большой протест в Хмельницкой области по поводу отключения света. Кривой Рог, родина Зеленского – то же самое.

И они возмущаются по поводу графиков, по поводу там… у кого есть, у кого нет. Они, понятное дело, требуют что-то сделать. Хмельницкий так вообще говорит: у нас атомная станция, а у нас не дают свет, почему отключают условно там, где плюс-минус безопасно.

И есть еще там некоторые регионы, где почти не прилетало за всю войну. И у них тоже нет света, и они, конечно, волнуются. Но власть демонстрирует: смотрите, мы тоже без света. Это фактически, в переводе на нормальный язык: заткнитесь, сидите и терпите», – сказал Шелест.