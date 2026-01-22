На Украине вспыхивают протесты, которые пока быстро и жёстко гасятся

Вадим Москаленко.  
22.01.2026 22:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 274
 
Украину захлестнули точечные акции протеста из-за блэкаута и бездействия властей.

Об этом в беседе с политологом Константином Бондаренко заявил журналист-иноагент Александр Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Народ выходит сейчас точечно на протесты. Сегодня был большой протест в Хмельницкой области по поводу отключения света. Кривой Рог, родина Зеленского – то же самое.

И они возмущаются по поводу графиков, по поводу там… у кого есть, у кого нет. Они, понятное дело, требуют что-то сделать. Хмельницкий так вообще говорит: у нас атомная станция, а у нас не дают свет, почему отключают условно там, где плюс-минус безопасно.

И есть еще там некоторые регионы, где почти не прилетало за всю войну. И у них тоже нет света, и они, конечно, волнуются. Но власть демонстрирует: смотрите, мы тоже без света. Это фактически, в переводе на нормальный язык: заткнитесь, сидите и терпите», – сказал Шелест.

Однако Бондаренко уверен, что эти протесты ни к чему не приведут, потому что репрессивная машина быстро со всеми расправится.

«В ближайшие дни СБУ сделает заявление, что они вскрыли целую сеть на Украине, которая по заказу ФСБ, или там лично Путина, организовывала акции протеста несознательных граждан, которым не нравилось то, что у них отключают свет и прочее.

И, соответственно, вот они выходили на митинги или же выходили на акции протеста по заданию ФСБ и распространяли кремлевские нарративы. Это то, что будет сейчас подано в информационное пространство.

Сознательные граждане, «настоящие патриоты», на ней не могут протестовать, конечно же. Те, кто протестует, это агенты ФСБ», – пророчит беглый политолог.

