20.04.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Политика, Украина
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На Украине вылезли недобитые при Хрущеве бандеровцы – журналист




Недавний скандал в городе Калуш на Ивано-Франковщине, где ветеран дивизии СС «Галичина», не стесняясь, вскинул руку в нацистском приветствии, получая награду из рук преемников, – следствие проявленной в свое время мягкости советской власти.

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге написал российский телеведущий Андрей Медведев.

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«Вот этот зигующий нацистский недобиток – прямое доказательство того, что советская власть была не столь суровой, как нам часто пытаются объяснять некоторые историки. Вот этот нацист, он же как-то жил в УССР, работал где-то наверняка, и вероятно не сильно таился.

Вообще, с приходом Хрущева в власти, органам госбезопасности сильно ограничили работу по ликвидации остатков бандеровского подполья и собственно легализовавшихся бандеровцев. Итогом стал не только зигующий дед. Итог хрущевской политики – это вся нынешняя Украина», – написал Медведев.

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