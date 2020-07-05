На Украине выполняется план «Ост» – историк

05.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Происходящее на Украине сегодня является практически полным выполнением плана «Ост»

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский историк Александр Каревин, обсуждая появившиеся накануне в Херсоне билборды с поздравлением горожанам по случаю годовщины принятия в 1941 году во Львове гитлеровскими коллаборационистами «Акта провозглашения Украинской державы».

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«То, что происходит на Украине сегодня, и то, что предусматривалось генеральным планом «Ост», составленном гитлеровцами в 1941 году, во многом похоже.

Генплан «Ост» предусматривал уничтожение примерно 25-30% коренного населения Украины, и ещё 30-40% должны были быть выселены в восточные районы СССР.

Ну а то, что происходит сегодня – население Украины за годы независимости сократилось уже более чем на 20%, то есть, до цифры, предусмотренной планом «Ост», осталось не так уж и много.

Также очень многие жители были вынуждены выехать либо на Запад, либо на Восток – точно так же, как во время Второй мировой войны. Тогда примерно 2,5 миллиона населения было вывезено в Германию на работы, и сегодня примерно такое же количество, может быть даже большее, вынуждено работать там, в Европе.

Точно так же 3,5 миллионов населения во время Великой Отечественной Войны было эвакуировано в восточные районы СССР. И сегодня количество тех, кто после переворота 2014 года был вынужден перебраться в РФ, тоже исчисляется миллионами.

Что же касается всех остальных, то и в 1941 году, и сегодня для них создаются неимоверно тяжёлые условия жизни. Это и дороговизна, и безработица, и бесчинства бандеровцев – они были и тогда, есть и сейчас. Грабежи Украины, репрессии против непокорных были тогда, есть и сейчас, как и русофобская пропаганда», – сказал историк.