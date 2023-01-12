На Украине взвыли: «Райффайзенбанк» признает ЛДНР и называет войну СВО

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Международная группа банков Raiffeisen Bank International закрыла доступ к своему профилю в твиттере, после того как ее российская дочка предоставила кредитные льготы участникам боевых действий на Украине, в своих публикациях признала ДНР и ЛНР, а саму войну назвала СВО.

Шум вокруг этого подняли украинские СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На Украине обратили внимание, что банк наравне с российскими финансовыми учреждениями предоставляет кредитные каникулы россиянам, которые воюют на Украине, о чем свидетельствует информация на сайтах банков.

В ней отмечается, что призванные на военную службу по мобилизации или по контракту россияне и их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам в соответствии с законом РФ.

Кроме того, в описании условий кредитных каникул для российских мобилизованных российский «Райффайзенбанк» действительно признает ЛНР и ДНР и называет войну в Украине «спецоперацией»:

«заемщик…, призванный на военную службу … при условии его участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее – СВО)».

При этом Украина требует введения международных санкций для двух топ-менеджеров австрийской банковской группы Raiffeisenbank International. Речь идет о председателе правления RBI Иоганне Штробле и операционного директора группы Андреасе Ишвентера. Штробль является одновременно председателем наблюдательного совета украинской и российской дочек RBI.

В ответ на обвинения «в поддержке войны» российский «Райффайзен» коротко заявил, что банк действует на основании действующего законодательства страны, в которой он расположен.

В центральном же офисе Raiffesen Bank International прокомментировали, что Райффайзенбанк Россия, как и все российские банки, по закону обязан внедрить кредитный мораторий для мобилизованных солдат.

«RBI-Group не признает оккупированных территорий и не ведет там банковский бизнес», – подчеркнули в банке.

Там добавили, что практически прекратили свою кредитную деятельность в России после начала СВО, сократили объем кредитования примерно на 25% и продолжают изучать все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, вплоть до выхода из него.

«Из-за сложной ситуации RBI не может назвать момент времени, когда изучение будет завершено», – отметили в группе.

В украинском «Райффайзенбанке» отмежевались от деятельности российской дочки сети.

«Райффайзен Банк» на Украине является отдельным юридическим лицом, действующим в соответствии с украинским законодательством и соблюдающим все установленные требования военного положения. Банк прекратил отношения с теми клиентами и деньгами, которые имеют российское и белорусское происхождение. Мы поддерживаем санкции против страны-агрессора, обеспечиваем критическую инфраструктуру», – прокомментировали ситуации в «Райффайзенбанк Аваль» украинским СМИ.

Там отметили, что RBI «первым из международных розничных банков, работающих на Украине, объявил о пересмотре своего присутствия в России», однако добавили, что «в отличие от большинства компаний других отраслей, для банков практически невозможно прекратить работу в любой стране в краткосрочной перспективе через сложное банковское регулирование».

По состоянию на момент публикации новости профиль в сети Twitter, который присутствует в разделе «Контакты» на официальном сайте банка, пока недоступен.

Кроме того, Также закрыты сообщения на твиттер-странице Raiffeisenbank Int, недовольно отмечают в украинских СМИ.