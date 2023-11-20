На Украине взят штурмом православный монастырь. Настоятелю сломали челюсть

Игорь Шкапа.  
20.11.2023 14:04
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Религия, Украина, Церковь


В Черкасской области захвачен очередной православный храм, принадлежащий канонической УПЦ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает тг-канал «Дозор на «Первом казацком», выложивший соответствующие снимки и ролики.

В Черкасской области захвачен очередной православный храм, принадлежащий канонической УПЦ. Об этом, передает корреспондент...

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«По информации с места событий, группа лиц в военной форме сейчас ворвалась на территорию монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Наши источники сообщают о жестоком нападении рейдеров от ПЦУ на защитников монастыря Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.

На данный момент многие прихожане обители находятся в Третьей Черкасской городской больнице. Священнослужителю – о. Сергей Пащенко — отбросы сломали челюсть. Рейдеры отбирают у верующих телефоны, разбивают технику, чтобы уничтожить доказательства их варварского преступления. Полиция совершенно бездейственна», – говорится в сообщении.

При этом неонацистская группировка «Нацкорпус» заблокировала все входы 3-ю горбольницу Черкасс, где находятся избитые захватчиками прихожане.

Кроме того, сайт «Союз православных журналистов» передает, что на данный момент возле монастыря молятся около 30 прихожан, при этом количество рейдеров и полиции увеличилось.

«Сам монастырь захвачен, а братия вместе с наместником выселены из обители», – отмечает СПЖ.

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