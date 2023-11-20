На Украине взят штурмом православный монастырь. Настоятелю сломали челюсть

В Черкасской области захвачен очередной православный храм, принадлежащий канонической УПЦ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает тг-канал «Дозор на «Первом казацком», выложивший соответствующие снимки и ролики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«По информации с места событий, группа лиц в военной форме сейчас ворвалась на территорию монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Наши источники сообщают о жестоком нападении рейдеров от ПЦУ на защитников монастыря Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.

На данный момент многие прихожане обители находятся в Третьей Черкасской городской больнице. Священнослужителю – о. Сергей Пащенко — отбросы сломали челюсть. Рейдеры отбирают у верующих телефоны, разбивают технику, чтобы уничтожить доказательства их варварского преступления. Полиция совершенно бездейственна», – говорится в сообщении.