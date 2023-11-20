На Украине взят штурмом православный монастырь. Настоятелю сломали челюсть
В Черкасской области захвачен очередной православный храм, принадлежащий канонической УПЦ.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает тг-канал «Дозор на «Первом казацком», выложивший соответствующие снимки и ролики.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«По информации с места событий, группа лиц в военной форме сейчас ворвалась на территорию монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Наши источники сообщают о жестоком нападении рейдеров от ПЦУ на защитников монастыря Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.
На данный момент многие прихожане обители находятся в Третьей Черкасской городской больнице. Священнослужителю – о. Сергей Пащенко — отбросы сломали челюсть. Рейдеры отбирают у верующих телефоны, разбивают технику, чтобы уничтожить доказательства их варварского преступления. Полиция совершенно бездейственна», – говорится в сообщении.
При этом неонацистская группировка «Нацкорпус» заблокировала все входы 3-ю горбольницу Черкасс, где находятся избитые захватчиками прихожане.
Кроме того, сайт «Союз православных журналистов» передает, что на данный момент возле монастыря молятся около 30 прихожан, при этом количество рейдеров и полиции увеличилось.
«Сам монастырь захвачен, а братия вместе с наместником выселены из обители», – отмечает СПЖ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.