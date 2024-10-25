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Новая валюта БРИКС может оказаться популярной даже среди украинских коррупционеров, которые до этого не брезговали «вражескими» рублями.

Об этом киевскому журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А ТЦК будет принимать новую валюту БРИКС?» – задал вопрос ведущий.

«ТЦК, как показывает опыт, принимает всё. Более того, это не только касается ТЦК. Я знаю сфабрикованные дела против определенных лиц, которые накануне войны продали свои квартиры за русские рубли в Луганской области, например. Потом их обвинили, что это они получили якобы деньги за то, что согласились быть наводчиками», – сказал Бондаренко.

«В Харькове такое дело было. До сих пор девушка сидит. Деньги забрали, я думаю, почему-то, что они ушли совершенно не на склад вещественных доказательств. Деньги почему-то там среди вещественных доказательств не особо задерживаются», – добавил политолог.