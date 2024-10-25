На Украине задаются вопросом: «ТЦК будет принимать новую валюту БРИКС?»

Вадим Москаленко.  
25.10.2024 09:54
  (Мск) , Киев
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Деньги, Дзен, Коррупция, Общество, Украина


Новая валюта БРИКС может оказаться популярной даже среди украинских коррупционеров, которые до этого не брезговали «вражескими» рублями.

Об этом киевскому журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новая валюта БРИКС может оказаться популярной даже среди украинских коррупционеров, которые до этого не...

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«А ТЦК будет принимать новую валюту БРИКС?» – задал вопрос ведущий.

«ТЦК, как показывает опыт, принимает всё. Более того, это не только касается ТЦК. Я знаю сфабрикованные дела против определенных лиц, которые накануне войны продали свои квартиры за русские рубли в Луганской области, например. Потом их обвинили, что это они получили якобы деньги за то, что согласились быть наводчиками», – сказал Бондаренко.

«В Харькове такое дело было. До сих пор девушка сидит. Деньги забрали, я думаю, почему-то, что они ушли совершенно не на склад вещественных доказательств. Деньги почему-то там среди вещественных доказательств не особо задерживаются», – добавил политолог.

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