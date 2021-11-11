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11.11.2021 10:48
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Культура, Политика, Украина, Цензура
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На Украине запретили фильм с Зеленским

Новости УкраиныГоскино Украины не выдает прокатное удостоверение фильму «Ржевский против Наполеона», в котором роль французского...

Госкино Украины не выдает прокатное удостоверение фильму «Ржевский против Наполеона», в котором роль французского императора сыграл Владимир Зеленский.

Об этом в своем блоге написал главный редактор портала «Украинские новости» Денис Иванеско.

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«Госкино впервые запретило прокат фильма с участием Зеленского – «Ржевский против Наполеона». Зеленский не только сыграл в нем роль Наполеона, но и выступил продюсером фильма вместе со своими компаньонами по «95 кварталу» Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым. Известный российский комик Юрий Гальцев, который попал в «черные списки СБУ», из-за чего фильм запретили в Украине, сыграл в нем эпизодическую роль мэра. Осталось дождаться санкций СНБО против Зеленского. Уже не долго», – иронизирует Иванеско.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине отменили запрет на сериал «Сваты», к съемкам которого имеет отношение компания Зеленского и в котором снимается российский актер Федор Добронравов,фигурирующий в «черных списках» СБУ.

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