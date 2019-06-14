Первый пошел: на Украине исключили из черного списка российского актера из сериала Зеленского

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова, снявшегося в ситкоме “Сваты” из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства, уточненные по состоянию на сегодня.

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В перечень лиц, которые угрожают безопасности страны, фамилия Добронравова теперь отсутствует. Он был внесен в этот список в 2017 году. Тогда же Служба безопасности Украины (СБУ) за посещение Крыма на три года запретили актеру въезд в страну.

Окружной административный суд Киева 27 марта этого года признал незаконным запрет СБУ Добронравову, а также отменил запрет на демонстрацию по украинскому ТВ сериала “Сваты”, в котором актер играет одну из главных ролей.