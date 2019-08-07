На Украине запретили называть зигарей нацистами

07.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский суд запретил называть боевиков из праворадикальной группировки «С14» неонацистами.

Об этом в своем блоге сообщил главарь группировки Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Иск был подан в отношении телеканала «Громадське», который в одной из иноязычных версий ситуацию с похищением националистами бразильского добровольца Рафаэля Лусварги описал как задержание нацистами милитанта ДНР.

«С14 посмеялась над отбросами и подала в суд. Мы его выиграли. Благодаря безупречной юридической помощи агентства Suprema Lex и адвокату Виктору Морозу. На суд поддержать С14 пришли азербайджанский и армянский добровольцы. Чтобы объяснить «Громадскому» кто они, а кто С14. Правда победила. Шавки ФСБ вынуждены извиняться», – говорится в сообщении.

В решении суда говорится, что телеканал в течение месяца должен дать опровержение, а также возместить боевикам затраты на судебные издержки.

«Обязать общественную организацию «Общественное телевидение» опровергнуть не позднее 30 календарных дней с момента обретения решения суда в этом деле законной силы, распространенную им недостоверную информацию путем размещения результативной части этого судебного решения на веб-сайте. Взыскать с общественной организации «Общественное телевидение» в пользу гражданской организации «С14» судебный сбор в размере 3524 гривны», – говорится в решении суда.

Адвокат С14 Виктор Мороз радуется, что через суд отстоял «честь и достоинство» боевиков.

«Свобода слова и свобода самовыражения взглядов не может противоречить правам и свободам лица, ее чести, достоинства и деловой репутации. Потому, если налицо реальное нарушение чести, достоинства и деловой репутации, то, безусловно, такое лицо легко защитить, найдя действенные правовые инструменты для защиты».

Напомним, что бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в в войне на Донбассе на стороне ДНР, приговорили https://www.politnavigator.net/brazilskijj-opolchenec-dnr-poluchil-na-ukrane-13-let-tyurmy-s-konfiskaciejj.htmlк 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Лидер С14 Евгений Карась вскидывает в руку в нацистском приветствии.

Отметим также, что члены группировки обвиняются в убийстве киевского журналиста и писателя Олеся Бузины.

Кроме того, в С14 призвали к «историческому ревизионизму» и предложили «отмыть от грязи образ вермахта».

Как сообщал «ПолитНавигатор», командование Нацгвардии Украины заявило, что считает нормальным выражение нацгвардейцами симпатий к гитлеровской идеологии.

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