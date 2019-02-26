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26.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Украина
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На Украине зарождается новая версия фашизма

Киевский режим полагает, что украинец должен соответствовать строгим национальным стандартам.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что на наших глазах зарождается вторая версия обыкновенного фашизма. Разделить людей на национальности. Украинец должен быть чистым по вере, по пристрастиям. И любыми путями, силой страха и оружия, держать эту власть», – отметил Нилов.

Также он подчеркнул, что президент Пётр Порошенко и главный военный прокурор  Анатолий Матиос заставляют украинский народ воевать и бояться, а сами при этом ведут бизнес с «оккупированными» территориями.

«Этот танцор самбо и прокурор с оккупированной территории потребляют электрическую энергию, газ, а не только запчасти для военных бронетранспортёров. Продают туда конфетки. А народу они говорят: «Вы должны стоять в строю, бороться, воевать и дрожать», – резюмировал депутат.

Напомним, накануне украинские журналисты вскрыли схему, на которой ближайшее окружение Петра Порошенко заработало миллиарды долларов, закупая контрабандой старые армейские комплектующие из России, которые потом с наценкой перепродавало в ВСУ.

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