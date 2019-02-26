В Москве напомнили: Создание Украины тоже можно считать незаконным

26.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинские самостийники, заявляющие о незаконном воссоединении Крыма с Россией, поскольку это, якобы, противоречит принципу нерушимости границ, забывают сами, что Киев первым нарушил все правила, объявив о «незалежности» в 1991 году.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 70-е годы были подписаны Хельсинские соглашения при очень активной роли Советского Союза о нерушимости границ в Европе и так далее. Эта нерушимость границ и Хельсинские соглашения были нарушены фактом, например, создания Украины и других.

Был также референдум по поводу СССР, он тоже нарушен.

Тем не менее, Украина сформировалась, и мы считали, что в основе всего этого лежит общественный договор о том, что группа совершенно разных и попавших в это всё как кур в ощип, включая восток и всех прочих, будет сосуществовать в некоем равновесии.

Это равновесие было чудовищно, вопиюще нарушено в 2014 году, когда общественный договор распался, а Конституция была растоптана.

После этого начался чудовищный кровавый процесс, основа которого заключается в том, что элита, которая господствует, продаёт Америке украинского антирусского монстра.

Это не есть украинский народ, это не есть реальное желание украинской исторической личности, это есть то, что хотят продать и сформировать насильственно. О чём мы должны говорить с этой элитой?» – заявил Кургинян.