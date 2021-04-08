На Украине заваливают деньгами авторов русофобских псевдоисторических статей – Волга

08.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если в Киеве написать научную работу о единстве русского, украинского и белорусского народов, то её не опубликуют, в то время как разного рода русофобская графомания сразу же получает гранты.

Об этом в эфире интернет-канала «Pravda» заявил Основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит археологу мировой величины Толочко написать статью или монографию о том, что мы единый братский народ, что мы на самом деле представляем из себя единую общность, ни копейки денег на это не найдётся, никто публиковать не будет, а уж тем более за счёт фонда Академии наук Украины.

Но стоит только какому-нибудь студенту напечатать статейку о том, что русские – наши извечные враги, сразу ему дадут грант или стипендию. Стоит только защитить кандидатскую в области истории и показать, что на самом деле УПА победили во Второй Мировой войне, так же – что Великой Отечественной не было, но УПА вместо советских войск и американцев победили, за такое он получает пять тысяч долларов премии», – рассказал Волга.

Напомним, ранее Пётр Толочко заявил, что понятие «Русский мир» зародилось на территории нынешней Украины много веков назад, поэтому пытаться от него откреститься глупо – это означает отказаться от собственной истории.