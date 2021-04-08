Подпишись на рассылку
08.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Культура, нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, русофобия, Украина
Просмотров:

На Украине заваливают деньгами авторов русофобских псевдоисторических статей – Волга

Новости Украины

Если в Киеве написать научную работу о единстве русского, украинского и белорусского народов, то её не опубликуют, в то время как разного рода русофобская графомания сразу же получает гранты.

Об этом в эфире интернет-канала «Pravda» заявил Основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Стоит археологу мировой величины Толочко написать статью или монографию о том, что мы единый братский народ, что мы на самом деле представляем из себя единую общность, ни копейки денег на это не найдётся, никто публиковать не будет, а уж тем более за счёт фонда Академии наук Украины.

Но стоит только какому-нибудь студенту напечатать статейку о том, что русские – наши извечные враги, сразу ему дадут грант или стипендию. Стоит только защитить кандидатскую в области истории и показать, что на самом деле УПА победили во Второй Мировой войне, так же – что Великой Отечественной не было, но УПА вместо советских войск и американцев победили, за такое он получает пять тысяч долларов премии», – рассказал Волга.

Напомним, ранее Пётр Толочко заявил, что понятие «Русский мир» зародилось на территории нынешней Украины много веков назад, поэтому пытаться от него откреститься глупо – это означает отказаться от собственной истории.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть