На Украине завершается сдача остатков суверенитета

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Под давлением американских кураторов Украина лишается остатков своего независимого статуса.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье приходит председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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Он напоминает, что СМИ растиражировали проект письма представителя Белого дома в адрес Координационной платформы доноров и руководства Украины, в котором содержится ряд антиконституционных требований – вмешательство в процесс формирования независимой судебной ветви власти и утверждение механизмов по формированию абсолютно зависимых от иностранных государств правоохранительных структур.

Медведчук отмечает, что «Украине предлагается завуалированная десуверенизация и демонтаж остатков государственности».

«Отдельные законопроекты, направленные на откровенно антиконституционные трансформации в судебной системе страны, уже находятся на рассмотрении в парламенте. При этом отдельные из этих проамериканских указаний наиболее активно внедрялись Зеленским и подконтрольным ему монобольшинством, против чего всегда выступала «Оппозиционная платформа – За жизнь». После реализации нового плана монополизация судебной и правоохранительной систем американскими хозяевами будет практически завершена», – убежден Медведчук.

По его словам, «процесс девальвации внутреннего суверенитета запустили еще в 2014 году», когда за ширмой реализации 144 евроинтеграционных реформ власти максимально обнулили экономический потенциал и уровень жизни в стране, обвалили ВВП, экспорт, промышленное производство, кратно увеличили тарифы.

«К примеру, европейские реформы в ценообразовании на рынке коммунальных услуг привели к росту стоимости голубого топлива по сравнению с 2013-м годом на 1300%, тарифа на электроэнергию – на 920%. А значит, дельнейшее реформирование энергетического сектора приведет к существенному увеличению стоимости газа и электроэнергии для населения страны. Пожалуй, главный результат либерализации в ценообразовании на природный газ и электроэнергию. С момента реализации такой реформы вместо долгосрочных контрактов на поставки энергоносителей население Украины из своего кармана переплачивает по рекордным спотовым ценам. Еще одна пенсионная реформа привела к существенному увеличению страхового стажа и увеличению возраста выхода на пенсию», – подчеркивает автор.

Он добавляет, что более чем за 10 лет реформ в угоду США и ЕС Украина в разы стала беднее и дальше от того же Евросоюза, в частности по верховенству права, экономическому и промышленному потенциалу, уровню доходов и покупательной способности, коррупции и конкурентоспособности.

«Ибо реформы по ограничению суверенитета в экономической, политической, судебной сферах направлены на усиление влияния отдельных стран и экономических объединений, а не самой Украины. На днях заместитель председателя Европарламента Катарина Барли выразила мнение о том, что шансы Украины на вступление в Европейский Союз до 2029 года остаются крайне невысокими. По ее словам, страна не соответствует ни одному из критериев, выполнение которых обязательно, чтобы стать членом Евросоюза. Из чего следует вывод, что руководство Украины все это время реализует ошибочную и преступную политику, двигаясь вразрез с национальными интересами против интересов граждан Украины», – резюмирует Медведчук.