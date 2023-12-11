На Украине журналиста приговорили к 14 годам тюрьмы за сотрудничество с «ПолитНавигатором»

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Журналист Владимир Михайлов получил 14 лет тюрьмы на Украине по обвинению в сотрудничестве с запрещенным режимом сайтом «ПолитНавигатор», которое суд в Виннице трактовал как государственную измену.

Об этом сообщает украинское издание «Судебный репортёр» со ссылкой на приговор от 7 декабря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Михайлов работал экономическим журналистом в Киеве, в начале СВО переехал в родной Житомир, где был задержан СБУ. Первое время после обыска и конфискации оргтехники он находился под подпиской, однако затем был переведен в СИЗО.

Интересно, что на суде Михайлову вменяли авторство статей «ПолитНавигатора» с такими заголовками:

«Жириновский: на Востоке Украины гибнут русские люди, требуем от руководства России принятия всех необходимых мер»; «11 мая приди на референдум! Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики»; «Лидер «Оплота» засветился на параде в Севастополе и призвал вооружаться».

После начала СВО с 24 февраля по 10 марта 2022-го, указало обвинение, главред «ПолитНавигатора» Сергей Степанов «поручил Михайлову готовить заранее ложные тенденциозные материалы, направленные на расшатывание общественно-политической обстановки в Украине, искажение реальных обстоятельств военной агрессии и сокрытие преступлений военнослужащих РФ».

В качестве примеров послужили следующие материалы, опубликованные под псевдонимом:

«В Киеве заканчиваются продукты, ретейлеры поднимают цены»; «Зеленский намекнул на возможность подрыва Киевской ГЭС, затопит все города ниже по течению»; «Никогда Путин не допустит, чтобы убивали гражданских – Черновецкий»; «Украинские власти намеренно увеличивают жертвы среди мирного населения».

Отмечается, что в ходе судебного заседания Михайлов вину «признал частично», рассказав, что был репортером издания «ПолитНавигатор» в Киеве, однако его работа имела иной характер, чем об этом написано в обвинительном акте. Задания он не получал, а работал с информацией в городе Киеве, в ЛНР и ДНР не был. Репортажи из Севастополя – не его.

Обвиняемый подчеркнул, что готовил статьи по экономике, а политика — не его тема. Писал под псевдонимом, но многое из его работ не публиковалось. За свою работу он получал зарплату на банковскую карту.

«Когда началась война, он находился в Житомире. С ним связался главный редактор и сказал готовить материал. С 1 по 4 марта 2022 года он еще готовил статьи. В это время уже знал, что сайт «Политнавигатор» заблокирован и в отношении владельца зарегистрировано уголовное производство. Статью об отсутствии продуктов в Киеве он написал на основе других публикаций. Так же сделал с материалом о Черновецком: информацию взял из его выступления. В то же время Михайлов говорил, что статьи 2014 года ему не принадлежат. Видео он не делал, в Славянске не был, комментарии не писал. Жириновского не знает, никакого отношения к нему не имеет, статью о нем не писал. О параде в Крыму он также не писал», – пишут украинские пропагандисты.

Согласно заключению украинского «эксперта», на страницах «ПолитНавигатора» через цитирование и трансляцию вещания других лиц или прямо «распространяются призывы к сепаратизму, публично одобряется и оправдывается вооруженная агрессия России против Украины, поддерживается оккупация части Украины, формируется негативное отношение к украинской власти, вооруженным силам Украины и к государству в целом».

Во время обыска в квартире Михайлова изъяли ноутбук и два телефона, взломали переписку с главредом «ПолитНавигатора» уже после начала СВО.

Обвинение обратило внимание на то, что Степанов давал наставления Михайлову, чтобы публикации имели «более драматический характер», а также выделили то, что было рекомендовано смотреть эфиры военного эксперта Владимира Трухана.

«На замечание Михайлова, что Трухан будет «жестко за РФ», Степанов ответил, что именно так и надо. Сразу после этого обвиняемый подготовил и направил «интервью» Трухана корреспонденту «ПолитНавигатора» и еще много публикаций с искажением обстоятельств. Материалы были направлены на создание впечатления, что в Украине царит беспорядок, паника, власть не беспокоится о мирном населении и т.п.», – пишут на Украине.

В итоге суд приговорил Михайлова к 14 годам тюремного наказания с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества в доход государства.

Напомним, главного редактора «ПолитНавигатора» Сергея Степанова на Украине судят заочно за «госизмену и посягательство на территориальную целостность» и неприкосновенность Украины. Дело также рассматривает суд в Виннице.