На украинских позициях обнаружены опасные источники радиации

11.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские военнослужащие обнаружили на своих позициях в Донбассе радиоактивные бревна, которые были присланы командованием для оборудования укреплений.

Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Джокер ДНР», специализирующийся на публикации компромата на ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Оригинальная запись была сделана одним из украинских солдат, чтобы предупредить «побратимов» о смертельной опасности, исходящей от стройматериалов.

Военнослужащий демонстрирует показатели дозиметра и жалуется, что присланные командованием для оборудования позиции бревна сильно «фонят».

«Недавно командование прислало нам брёвна для оборудования позиций, после чего мы стали замечать, что наши бойцы стали болеть. Причём причин мы так и не поняли.

После этого мы решили пригласить дозиметриста со специальным оборудованием. Он сейчас проверяет брёвна на предмет радиоизлучения, вот, смотрите», – сказал военнослужащий, снимая работу дозиметра.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Украина задействовала в карательной операции в Донбассе зараженную радиацией старую советскую бронетехнику из Чернобыльской зоны, при этом солдатам специально не выдавали датчики, чтобы скрыть смертельную опасность для военнослужащих.