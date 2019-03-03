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03.03.2019, Луцк, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Порошенко бросил в Донбасс войска на чернобыльской броне

Украина задействовала в карательной операции против восстания в Донбассе зараженную радиацией старую советскую бронетехнику из Чернобыльской зоны, при этом солдатам специально не выдавали датчики, чтобы скрыть смертельную опасность для военнослужащих.

Об этом в эфире луцкого канала «ТРК Аверс» заявил экс-боевик «АТО», участник боёв под Иловайском Виктор Кривцун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все знают про Иловайский котёл, и когда уже техника вся была сожжена, я общался со своим побратимом, и он заметил, что ни в одном танке, ни в одном БТРе, ни в одном БМП не было ни одного дозиметра.

И потом есть видео, где волонтёры с дозиметром проходят по сожжённой технике, а она зашкаливает.

И тогда показали кладбище возле Чернобыля (могильник законсервированной техники задействованной в ликвидации последствий катастрофы – ред.) до войны и после войны, а оно пустое», – рассказал Кривцун.

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