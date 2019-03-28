«На украинских выборах при любом раскладе победят американцы» – Волга

28.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Благодаря влиянию на пропаганды на общественное мнение на Украине подавляющее большинство якобы поддерживает русофобскую риторику, что полностью устраивает американцев.

Об этом во время прямого включения из Киева в эфире канала «News-Front» заявил экс-депутат Верховной рады и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто бы не победил, победят американцы. Здесь не нужно фантазировать, нужно чётко взглянуть на общественное настроение. Даже если отбросить манипуляции разнообразных соцслужб и сложим все проценты за кандидатов, которые считают Россию страной-агрессором и считают, что в Донецке регулярные войска Красной армии, то есть армии РФ, и что именно с ними мы ведём войну, а не гражданская война это, что мы боремся не со своими же согражданами, по большому счёту, так вот, таких в Украине вы насчитаете почти 70 процентов, если сложить рейтинги кандидатов, кто именно это и вещает.

Мало того, посмотрите на кандидатов, которые представляют Ахметова. Даже Вилкул вынужден подыгрывать этим настроениям и ходить по украинским госпиталям, благодарить за героизм раненых ВСУ и отправлять помощь в «АТО». То есть уже мы находимся в ситуации, когда кто бы не победил – то ли Коломойский (Зеленский, Тимошенко), то ли останется Порошенко, победят американцы, потому что переработка общественного мнения на Украине дала свои фундаментальные всходы», – заявил экс-нардеп.

Также он отметил влияние пробандеровской промывки мозгов детям в сфере образования, которые, в свою очередь, влияют на родителей.

«У меня младшая дочь заканчивает школу, в этом году ей надо сдавать ВНО. И в этом ВНО то, что я вижу, а это сотни тысяч детей, и я вижу, кстати, как дети влияют на родителей. Как, казалось, с устоявшимися взглядами родители, я вижу, как они меняют своё мнение, внимательно слушая, что их детки учат в школе.

И вот, в ВНО необходимо сдать украинскую литературу, английский язык и историю Украины. И украинский язык и литература, и история Украины выписана таким образом, что когда моя дочь сегодня учит эти тесты, у меня волосы становятся дыбом, это называется уроки по антирусскости, по ненависти к русскому, по ненависти ко всему, что является совместной культурой, говоря об украинском языке и литературе и что является совместной историей. То есть, это атака всего нашего совместного», – рассказал Волга.

При этом, по его словам, всё больше говорят о возможности победы Порошенко.

«Мало того, у меня в селе, в нашей церкви я был поражён, что некоторые люди говорят: «Ну а что, пускай уж лучше будет Порошенко, чем опять какие-то перемены». Я думаю, что его растущий рейтинг – это совершенно реальная ситуация.

Если вдруг Порошенко победит, возможны ли какие-то столкновения? Никаких неконтролируемых Аваковым столкновений невозможно. Если что-то и будет происходить, то это будет означать одно: если Порошенко побеждает, то Коломойский, Тимошенко, Аваков, используя своим парамилитарные формирования – «Нацдружину» и «Азов» для того, чтобы дестабилизировать ситуацию здесь», – предположил экс-нардеп.

«То есть, если в Украине что-то и будет после выборов происходить, то только под чётким руководством Коломойского, если Аваков будет использовать свои силовые структуры. Но, честно говоря, я не вижу здесь такого напряжения и потенциала, чтобы произошли какие-то столкновения», – утверждает Волга.

Стоит заметить, что ранее Волга занимал кардинально противоположную позицию, призывая к вступлению в НАТО, разрушению России, борьбе с «пятой колонной» и русификацией.