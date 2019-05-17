На украинском ТВ «гомосек» победил «правосека»

17.05.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине якобы истинная демократия, и поэтому маргинальное агрессивное меньшинство не может навязывать свою волю большинству.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил глава маргинальной националистической группировки «ОУН» Николай Кохановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о демократии, то это, безусловно, власть большинства. Сейчас получается так, что агрессивное меньшинство определённых извращённых взглядов может навязывать свои правила большинству, если это большинство чем-то их не устраивает. Я говорю сейчас именно про ЛГТБ», – уточнил он, видимо, чтобы слушатели не подумали на украинских националистов, к числу которых относится сам Николай Кохановский.

«Например, когда они проводят шествие, это нарушает мои права. Потому что я не хочу наблюдать, и не хочу, чтобы украинские дети наблюдали за тем, что является проклятием от Бога для человека. А они говорят: «Нет, мы будем вам это демонстрировать навязывать. Мы будем проводить это в ваше законодательство, чтобы мы имели сначала равные права, а потом имели больше прав», – негодует националист.

В свою очередь, представитель правозащитного ЛГБТ центра «Наш мир» Андрей Кравчук объяснил, что смысл публичных мероприятий ЛГТБ в том, чтобы заставить народ принять извращенцев как нечто нормальное и естественное.

«Демонстрировать это публично надо, потому что люди должны понять, что геи и лесбиянки, трансгендеры – это не какие-то иностранцы, это не что-то иностранное, что к нам принесено. Это исключительно украинские люди, такие же, мы живём среди вас. И вы должны понимать, что мы ваши братья, сёстры, ваши дети, для кого-то даже родители», – оборонялся гей.

На что Кохановский ответил, что ни за что этого не допустит, и назвал Украину единственной страной Европы, способной противостоять этому злу.

«Я ни в коем разе не могу допустить этого у нас. Слава Богу, Украина является христианской страной, в своём большинстве украинцы исповедуют христианство. Это всё ещё сохранилось, и, возможно, мы единственная нация в Европе, которая всё ещё может оказывать сопротивление этому мировому злу», – продекламировал радикал.

Однако ему указали, что единственная страна в Европе, в которой пропаганда гомосексуализма запрещена законом – это Россия, и Николай Кохановский растерялся.

«Если бы у нас такой закон существовал – я был бы только за. И не потому, что я уважаю Россию или как-то на неё заглядываюсь, наоборот, я с ней всю жизнь воюю.

Я не знаю, почему Россия так поступила. РФ лукавит, как и во всём. Вся их культурная среда – это извращенцы, большинство политической среды – тоже извращенцы, иногда даже не скрываются. Но такой закон для народа они приняли, чтобы противопоставиться Западу. Нам тоже нужно противопоставиться Западу, именно в этом вопросе», – вышел из ситуации националист.