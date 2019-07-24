На украинском ТВ обнародовали шокирующие преступные схемы Порошенко

24.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Бывший украинский президент Петр Порошенко, пользуясь служебным положением, использовал свой судоремонтный завод «Кузница на Рыбальском» как фирму-прокладку для выкачивания денег из госбюджета – путем получения оборонных заказов от подчиненного ему же Министерства обороны.

Об этом в эфире «24 канала» рассказал ведущий авторской программы, экс-нардеп от «БПП» Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, за все годы президентства Порошенко его завод получал заказы на изготовление военной техники от Министерства обороны Украины, однако самостоятельно никакую продукцию не производил, паразитируя на работе других оборонных предприятий.

«Привлечение завода Порошенко позволяло ему наваривать себе комиссионные чаевые. Но во времена Порошенко коррупционные схемы доходили до маразма, когда «Ленинская кузница» (название завода до 2017 г. – прим. ред.) использовалась не только как прокладка для закупки работ по ремонту кораблей, но и других военных заказов.

Это четко видно на примере Киевского бронетанкового завода, производителя бронемашин БТР-3 ДА по полному циклу, основным заказчиком которых является департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны – тот самый, который был напрямую подчинен Порошенко.

При заключении договоров по производству бронетехники департамент был вынужден удовлетворять аппетиты Порошенко и навязал Киевскому бронетанковому заводу соисполнителя – завод «Ленинская кузница», который принадлежал экс-президенту», – пояснил Лещенко.

Объяснялось такое «сотрудничество» тем, что предприятие Порошенко якобы поставляло Киевскому бронетанковому заводу запчасти к военной технике, которые «Ленинская кузница», на самом деле, никогда не производила, а только перепродавала по завышенной в 4-6 раз цене.

Журналист отметил, что стоимость таких закупок для принадлежащего государству Киевского бронетанкового завода составила 90 миллионов гривен в 2016 году и значительно превысила данную сумму в 2017-2018 годах. При этом, несмотря на отказ предприятия согласовывать «Ленинскую кузницу» соисполнителем заказа, департамент Минобороны заставлял госпредприятие подписывать необходимые контракты.

Лещенко уточнил, что таким образом наценка на продаваемые заводом Порошенко запчасти составляла целых 500%.

«При рыночной стоимости БТР около 10 000 000 гривен стоимость при договорах с Минобороны составляет 37 500 000 гривен. А разница в стоимости – это и есть коррупционные «чаевые», обоснованные всяким бредом – оплата за авторское сопровождение или завышенная стоимость импортных комплектующих, цена которых не рыночная, а берется из таможенной декларации поставки, которая делается оффшорными компаниями», – отметил он.

Также стало известно, что бывший украинский президент зарабатывал на экспорте украинской военной техники в государство Мьянма, опять же с помощью своих компаний-прокладок.

«Первый раз навар делается при заключении договора, в котором государственный спецэкспортер установил ставку комиссионного вознаграждения 22%.

Второй раз навар делается, когда, вопреки Гражданскому кодексу Украины, комиссионер ГК «Укрспецэкспорт» заключил агентские договоры с компаниями-нерезидентами. А это – оффшорные фирмы, связанные с самим спецэкспортером. Это – увеличение цены еще на 31%.

Это увеличило стоимость БТР суммарно на 53%. Ну и результат – эта стоимость является неконкурентной, что делает невозможной продажи на внешние рынки и ограничивает производственные возможности Киевского бронетанкового завода», – резюмировал Сергей Лещенко.

В заключении журналист отметил, что данные махинации должны быть расследованы с приходом нового главы Генеральной прокуратуры Украины.

Между тем, по словам экспертов, на пост генпрокурора Зеленский собирается назначить абсолютного профана.