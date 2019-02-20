Украина отпраздновала День инсульта Парубия

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок и экс-министр обороны Анатолий Гриценко пытались свернуть Майдан в 2014 году за вознаграждение от администрации президента Украины.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал киевский журналист и блогер Владимир Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«​​18 февраля 2019 свободолюбивый украинский народ отпраздновал знаменательную дату в своей новейшей истории – пятую годовщину инсульта, который неожиданно свалил с ног тогдашнего коменданта Майдана Андрея Парубия. Страшно даже представить, какую потерю понесла бы Украина в случае, если бы господина Андрея не постигла эта тяжелая болезнь, которая сделала его совершенно невозмутимым – государство могло остаться без будущего председателя Верховной Рады. Если бы не инсульт, коменданту Майдана пришлось бы идти во главе колонн протестующих, которых он 18 февраля 2014 отправил на верную смерть и увечья.

Инсульту Парубия предшествовали события, в результате которых лидеры революции, так сказать, Достоинства стали богаче на несколько миллионов долларов. Вот как об этом рассказывал 1 апреля 2014 в «Украинской правде» будущий заместитель председателя парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем:

«По словам одного из бывших сотрудников администрации президента, еще в конце января на стол Януковичу была положена докладная, в которой отмечалось о договоренности между Службой безопасности Украины и лидерами Правого сектора относительно возможного освобождения улицы Грушевского в обмен на денежное вознаграждение.

По словам собеседника «Украинской правды», докладная имела «синий» гриф, что означало, что информация, приведенная в документе, подтверждена соответствующей аудиозаписью. Другой источник сообщает, что о тех же договоренностях позднее Виктору Януковичу докладывал Андрей Клюев.

Глава администрации президента утверждал, что за сумму в десять миллионов долларов он может договориться об освобождении улицы Грушевского, отводе сил Правого сектора с Европейской площади, передвижении баррикад до уровня улицы Трехсвятительской. Свидетелями этого доклада были Генеральный прокурор Виктор Пшонка, глава МВД Виталий Захарченко и министр юстиции Елена Лукаш».

О связи между «Правым сектором» и СБУ сейчас не говорят разве что глухонемые. Но в феврале 2014 если Ярошу что и досталось, то сущие копейки. Люди врут, что главными выгодоприобретателями от договоренностей с Клюевым тогда стали руководители партии «Свобода», а также вечнонепроходящий полковник Гриценко и несколько шавок рангом поменьше – вроде нынешнего министра молодежи и спорта Жданова», – пишет журналист.

При этом, по его словам, план по «зачистке» Майдана при участии Тягнибока и Гриценко был разработан нынешним заместителем директора НАБУ Анатолием Новаком, который в то время был помощником начальника Центра специальных операций СБУ.

«Согласно плану Новака, 15-17 февраля 2014 Тягнибок и Гриценко должны обеспечить расчистку улицы Грушевского, которую перегородила баррикада, и освобождение помещения Киевсовета от участников акций протеста. Далее, согласно плану, на утро 18 февраля Парубий объявляет «мирное наступление на Верховную Раду», участники акций протеста покидают палаточный городок на Майдане и идут к Мариинскому парку, где их окружают и методично забивают дубинками свезенные в город «титушки», вечером на площадь со стороны улицы Грушевского заходят бронетранспортеры, а Дом профсоюзов захватывают сотрудники ЦСО А СБУ.

Но этот план потерпел неудачу на первом же этапе: после того, как малолетние «правосеки» увидели, как Гриценко и Тягнибок ночью встречают коммунальную технику, которая прибыла на Европейскую площадь с Подола, и управляют разборкой баррикады на улице Грушевского, они устроили шум.

Впрочем, с очисткой Киевсовета от жильцов (Тягнибок 17 февраля 2014 лично выгонял оттуда участников акций протеста) и «мирным наступлением на Верховную Раду» все получилось так, как и планировалось. Благодаря чему календарь знаменательных дат Украины пополнился еще одним праздником – Днем инсульта Парубия. С чем мы господина Андрея и поздравляем», – резюмировал Бойко.

Напомним, ранее экс-заместитель командира киевского «Беркута» Олег Янишевский заявил, что Генпрокуратура Украины прекрасно знает, как оказалось оружие на Майдане и кто стрелял по сотрудникам милиции во время Майдана.