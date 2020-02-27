На украинском ТВ потребовали права говорить на русском языке

27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Так как Украина является билингвистической страной, Киев должен предоставить равные права украинскому и русскому языкам.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, оппонируя экс-главе СБУ Валентину Наливайченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы билингвы. Будьте добры, уважайте моё право говорить на русском языке не только с точки зрения «Да кто вам запрещает», а и с точки зрения образования, бытовой, гуманитарной и культурной, и документооборота в том числе.

А вы: «Да кто вам запрещает говорить по-русски». Вы с подходами, что язык должен быть один, и это должен быть украинский. Да кто вам это сказал? План – не догма, а Конституция – это не Библия и не скрижаль. Конституция была прописана в 1996 году», – заявил Землянский.

Напомним, накануне политолог Дмитрий Заборин обвинил украинского президента и его команду в продолжении гуманитарной политики своих предшественников.