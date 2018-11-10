На украинском ТВ признали отсталость ВСУ по сравнению с российской армией

10.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Вооруженные силы РФ постоянно обновляются и получают современную боевую технику – ничем подобным ВСУ похвастаться не могут.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если брать данные нашего основного противника, то за время с 2013 года по настоящее время они обновили и поставили на вооружение новой боевой техники на 42%. Это сухопутная составляющая.

Мы помним Северо-Кавказский военный округ, который сейчас Южный военный округ, это считалось самое чмо, а сейчас они обновились на 42%. То есть, это поставлены новые, а не модернизированные виды вооружения.

А я, как член общественного совета, никак за 1,5 года не добьюсь от него нашего Министерства обороны, на какой процент обновилось наше оружие и боевая техника, хотя бы сухопутная составляющая. Молчат», – посетовал украинский эксперт.

Ранее «ПолитНавигатор» привел заявление украинского эксперта по вопросам безопасности Сергея Шабовты о том, что гигантские небоевые потери ВСУ и саботаж населением текущего призыва в армию свидетельствуют о крахе украинских Вооруженных сил при Петре Порошенко вопреки утверждениям государственной пропаганды.