«Это крах», – эксперт о гигантских потерях ВСУ

09.11.2018, Киев, Игорь Петров

Гигантские небоевые потери ВСУ и саботаж населением текущего призыва в армию свидетельствуют о крахе украинских Вооруженных сил при Петре Порошенко вопреки утверждениям государственной пропаганде.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя опубликованный в СМИ доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о том, что небоевые потери в ВСУ достигли почти 18 тысяч человек.

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«Небоевые потери в армии есть всегда, поскольку армия проводит много потенциально опасных операций, связанных, в частности, с доставкой, хранением и использованием боеприпасов.

Но такие высокие цифры, которые названы в Докладной записке главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, связаны с тем, что потенциал Вооруженных сил, кадровая подготовленность, качество полигонов, состояние техники и обеспеченность подготовленными специалистами, – все это в армии годами вымывалось, уничтожалось, раскрадывалось.

Кадровый потенциал терялся, люди уходили. У военных была жуткая бытовая неустроенность, кадровые офицеры не обеспечивались жильем. Все это повлияло на состояние Вооруженных сил.

Я уже не говорю о потерях из-за суицидов. Такие цифры по суицидам говорят, что моральный дух в армии крайне низок. Это мы видим и по прохождению призывной кампании – в Киеве по повесткам явилось менее 10% призывников. Это крах.

В армии массовое пьянство, оно приобрело колоссальные масштабы. Это замалчивают, но именно с ним связано много преступлений на почве неустанных отношений, в том числе и таких, которые заканчиваются гибелью людей в результате стрельбы или жутких побоев.

Мы знаем абсолютно жуткие истории, когда офицеры глумятся над своими подчиненными, придумывают какие-то садистские расправы и наказания.

И все это за последние четыре года ни разу не становилось предметом обсуждения.

Проблематика Вооруженных сил ни разу не выкладывалось на стол, например Совбеза. Я могу предположить, что есть негласные указания не раскрывать информацию о том, что сегодня на самом деле происходит в Вооруженных силах», – сказал Шабовта.